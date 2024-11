Repudiable: enfermeros de CABA fueron reprimidos por la Policía de Jorge Macri

Enfermeros y trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad mientras realizaban una movilización y vigilia frente a la Legislatura porteña. La protesta, organizada por la agrupación Hospitales de la Ciudad y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), tenía como objetivo exigir la sanción de una ley que incluya a los enfermeros en el escalafón de profesionales de la salud, lo que implicaría mejores condiciones salariales y laborales.

Héctor Ortiz, dirigente de la agrupación Hospitales de la Ciudad, denunció que, además de no haberse aprobado el proyecto de ley que pedían, los trabajadores fueron víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Según Ortiz, los enfermeros recibieron "golpes" por parte de la Policía, y calificó la situación como "vergonzosa", considerando que el Gobierno de la Ciudad aprobó una ley que "no incluye a los enfermeros como profesionales ni les paga como tales".La Asociación de Licenciadas en Enfermería (ALE) también condenó la represión y denunció la "compra de votos" para bloquear el proyecto, además de alertar sobre el uso de "gas pimienta y palazos" contra los manifestantes. En un comunicado, la ALE señaló que el operativo represivo fue "fuerte" y afectó tanto a enfermeras como a enfermeros.La movilización fue impulsada por un paro de 24 horas en los hospitales públicos y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), en el que los trabajadores exigieron el tratamiento "inmediato" del proyecto de ley que reconocería a la enfermería como parte del cuerpo profesional de la salud, otorgándoles una carga horaria igualitaria con otros profesionales del sector y un salario acorde a su rol.El proyecto también proponía reconocer los beneficios del "2X1" por el trabajo realizado durante la pandemia, y el reconocimiento de la especialidad y la insalubridad de las tareas en los servicios de áreas cerradas. Además, pedían que las horas extra de las guardias de enfermería fueran reconocidas, especialmente en días no laborables y feriados.