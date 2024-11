28.11.2024 / Polémico

Macri se enojó por el fracaso de la "Ficha Limpia" pese a su frondoso prontuario judicial

"¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?", dijo el ex presidente al cuestionar la caída de la sesión pese a que ha sido procesado y condenado varias veces. "Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro", enfatizó.