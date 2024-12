Pagliano declaró por la Causa de los Seguros y dejó un escrito de descargo

El ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, prestó este viernes declaración indagatoria en la causa que investiga irregularidades en la contratación de pólizas para organismos públicos a través de "brokers". La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Carlos Rívolo, quien estuvo presente en la jornada.

Durante la jornada, también fue indagado Carlos García Argibay, ex director de Nación Seguros, quien se negó a responder preguntas y presentó un escrito de descargo. A su vez, Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers involucrados, negó haber ejercido influencia sobre Pagliano, a pesar de su vínculo profesional con él. "Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones", aseguró Martínez Sosa en su escrito.

En la causa también están imputados otros ex funcionarios que integraron el gobierno de Fernández. El ex presidente, en su indagatoria del miércoles, había reconocido que trabajó muchos años con Pagliano, a quien nombró al frente de Nación Seguros al asumir la presidencia. Sin embargo, aseguró que no pidió favores a su favor en relación con los contratos de seguros.