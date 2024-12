Ricardo Alfonsín presentará el Frente Amplio por la Democracia, su nuevo espacio político

El sábado en Alte Brown a las 17.30 en el club de leones San José calle Jujuy 550. pic.twitter.com/dYO6UtyE8F — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) November 28, 2024

El dirigente radical Ricardo Alfonsín presentará una nueva fuerza llamada Frente Amplio por la Democracia, que utilizará como plataforma política rumbo a las elecciones legislativas de 2025 junto a Silvia Saravia, de Libres del Sur, además de Gustavo López, de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA).En un comunicado, el Frente Amplio por la Democracia apuntó hacia las conductas del presidente Javier Milei: "Como nunca en estos 41 años, la democracia está amenazada. Por primera vez un presidente elegido por el pueblo, no reconoce a la democracia como el mejor sistema de convivencia. Con agresiones, insultos y desprecio por las instituciones se genera un clima de odio e intolerancia incompatible con los valores, republicanos y democráticos".En una publicación en su cuenta de la red social X, Alfonsín confirmó que la presentación del Frente Amplio por la Democracia se llevará a cabo el sábado a las 17:30 en el Club de Leones San José en Almirante Brown. Se realizará después de su renuncia a la Unión Cívica Radical (UCR), que comunicó con una carta al presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau.Durante el documento, Alfonsín marcó sus diferencias con el camino actual que transita el radicalismo: "Si alguna vez la UCR volviera a defender los valores, ideas y principios que justificaron su nacimiento -cosa que podría ocurrir si fueran más los que sostienen posiciones como las que infructuosamente has intentado imponer en estos meses-, me encontrarán de nuevo defendiendo a los hombres y mujeres que los encarnen".