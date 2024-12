El Gobierno cruzó al PRO por sus reclamos sobre Ficha Limpia: "Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política"

Si bien La Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas del Presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad.



Es importante resaltar que la sesión de “Ficha Limpia” tuvo 116 presentes.… https://t.co/aaBsnPMm9l — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 29, 2024

El oficialismo le contestó fuertemente los reproches al PRO tras el intento fallido para debatir el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados y le remarcaron que "es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política"."Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política.para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores", sostuvo La Libertad Avanza en un comunicado desde la cuenta oficial del partido en X.Este viernesluego de que no lograran dos veces alcanzar el quórum para tratar el proyecto impulsado por Silvia Lospennato que impedía que se postule electoralmente una persona imputada en segunda instancia (es decir, sin condena firme) como es el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos" había sostenido desde el PRO.En respuesta, LLA sacó otro texto en su cuenta de X donde se desligó de la responsabilidad por no conseguir el quórum para su debate. "Es importante resaltar que la sesión de Ficha Limpia tuvo 116 presentes.Prueba de ello fueron las ausencias de todos los bloques, incluidos los 12 diputados entrantes por la lista de Juntos por el Cambio", apuntaron desde el oficialismo.También recordaron que durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) no se trató ningún proyecto similar y, cuando el líder del PRO buscó su reelección, eligió como compañero de fórmula a Miguel Ángel Pichetto, quien siempre se opuso a quitarle fueros a Cristina Kirchner mientras era senadora nacional. "No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales", remarcaron en el comunicado.El viernes, el Gobierno anunció que impulsará un nuevo proyecto con la misma idea de Ficha Limpia pero "no exclusivamente" contra Cristina. “El Gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser, en un país normal, para que vuelva a manejar fondos públicos y vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. Así que estamos a favor de Ficha Limpia”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni, que volvió a negar la existencia de cualquier “pacto de impunidad” con el kirchnerismo.