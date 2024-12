Milei respondió a las amenazas contra Patricia Bullrich: "El que las hace las paga y de ahí no nos vamos a mover"

El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover.



El presidente Javier Milei respondió las amenazas de una organización narco contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ratificó las políticas del Gobierno en esa área: "El que las hace las paga y de ahí no nos vamos a mover".En el video difundido este domingo se puede ver a cuatro sujetos armados, encapuchados y con los rostros cubiertos. "Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo, esto nunca va a terminar", advirtieron.El jefe de Estado contestó ese mensaje a través de un posteo en X donde respaldó a los dos funcionarios. "El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover", sostuvo.Además, Milei compartió el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, que atribuyó el video a "una organización narco terrorista todavía no identificada" y lo definió como "una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente"."Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80% los homicidios en la ciudad de Rosario, y generar pérdidas multimillonarias para los narcotraficantes que habían tomado control de la ciudad", sostuvo el Gobierno.También reafirmó su "postura de tolerancia cero frente al terrorismo y el crimen organizado" y aseguró que irá "hasta las últimas consecuencias" para enfrentarlo. "Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y todos los organismos y agencias que deben garantizar la Seguridad Nacional, para encontrar a estos terroristas y llevarlos ante la Justicia", señaló. "Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la Nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden, serán enfrentados con todo el peso de la ley", concluyó el comunicado.Tras la difusión de las imágenes, Bullrich afirmó que "esto generó un cambio y vamos a lanzar un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires y Rosario" y, de esa manera, "redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad" y "endurecer las condiciones en las cárceles", donde se va a "mantener y profundizar el régimen de alto riesgo". "Manejamos la hipótesis de que podría ser una banda de Buenos Aires", señaló este lunes en Radio Rivadavia. Añadió que el Gobierno nacional y el de Santa Fe están "trabajando en equipo" y van a "estar donde haya bandas y violencia".Por otro lado, explicó a LN+ que el Ministerio de Seguridad está "haciendo un cotejo de voces con una tecnología especial" y "trabajando sobre las hipótesis de qué bandas pueden ser". "Esto es una reacción a las formas en las que avanzamos sobre el territorio, al control, al plan de combate de los homicidios", consideró."Es un intento de toma de posición y de manejar lo que perdieron. Que estén cubiertos, encerrados y que tengan que dar una amenaza en un video nos muestra su debilidad y no su fortaleza", afirmó Bullrich. "En el último tiempo llevamos a las cárceles de alto riesgo a una banda muy pesada de la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando sobre ello. No descartamos, aunque nombren a Pullaro, que pueda ser una banda de PBA", concluyó.