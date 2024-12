Un año de Gobierno: según informe, más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Milei

Un informe de la consultora Zuban Córdoba expuso que en la previa del primer aniversario de la asunción presidencial de Javier Milei, que se cumplirá el 10 de diciembre, más de la mitad de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno.El relevamiento, basado en una muestra de 1.800 casos, advirtió que el 52,7% de los argentinos desaprueba la gestión del gobierno de Milei, mientras que el 47,3% respalda a la administración de La Libertad Avanza. En tanto, mostró que el jefe de Estado tiene una imagen negativa del 52,5% y una positiva del 46,6%. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuenta con una mala imagen del 51,1% y un respaldo del 46,2%.También, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene un rechazo del 54% y una aprobación del 45,3%. Además, el informe señaló que la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, cuenta con una imagen negativa del 57,8% y una positiva del 36,5%.Por otro lado, el 50,9% consideró que "la dirección a la que va el país desde que asumió Milei" es incorrecta. Asimismo, manifestó que el 80,7% se encuentra en desacuerdo con la afirmación "el Estado no debería existir y sólo debería gobernar el mercado", el 74,2% apoya que "los ricos deben pagar más impuestos que el resto" y el 80,4% marcó que "el ajuste de Milei lo está pagando la gente".De cara al primer aniversario de su gestión, que se cumple el martes 10 de diciembre, el presidente Javier Milei prepara un mensaje grabado que se transmitirá por cadena nacional en el que repasará los logros de su gobierno y anunciará las principales medidas para 2025.En su séptima cadena nacional desde que asumió, el jefe de Estado insistirá en la herencia recibida y destacará los principales avances del último año: la estabilidad macroeconómica, la reducción de la brecha cambiaria, la disminución de la inflación y el superávit fiscal. Aún no se definió si se grabará en el despacho presidencial o en el Salón Blanco.También se espera que haga referencias a la agenda de seguridad y de relaciones internacionales, además de agradecer a la sociedad por el esfuerzo realizado. Tal como lo viene planteando el Gobierno, el eje del discurso será que "lo peor que ya pasó", pero que no se abandonará el ajuste.