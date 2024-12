Insólito: Milei acusó a Marcos Peña de un pacto con el kirchnerismo

El presidente Javier Milei no tardó en responder al exfuncionario macrista Marcos Peña, luego de que este último calificara a Cristina Fernández de Kirchner como una figura de “honestidad intelectual”. La reacción de Milei fue directa y cargada de ironía: “Pactar con los Kukas”, afirmó, lanzando una dura crítica al acercamiento que algunos sectores del PRO parecen tener con el kirchnerismo.

PACTAR CON LOS KUKAS... https://t.co/NAIS2KRnfZ — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2024

En este clima de acusaciones cruzadas, Marcos Peña, exjefe de Gabinete y figura clave en la gestión de Macri, se sumó al debate al afirmar que, a pesar de las diferencias ideológicas, respetaba a Cristina Kirchner por su “honestidad intelectual”. Estas declaraciones desataron la furia de Milei, quien no dudó en calificarlo de manera contundente. La controversia, lejos de amainar, pone en evidencia las fracturas dentro de la oposición, especialmente en torno al proyecto de Ficha Limpia, que promete continuar generando divisiones durante las semanas previas a las elecciones legislativas de 2025.

La semana pasada, los legisladores de La Libertad Avanza decidieron no dar quórum en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Ficha Limpia, una ley clave que busca prohibir a los condenados en segunda instancia por corrupción postularse a cargos públicos. Este gesto no pasó desapercibido en los sectores más duros de la oposición, que vieron en él un pacto tácito entre el oficialismo y el kirchnerismo para blindar a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales afectadas por la ley.Desde el entorno de Milei, la respuesta fue tajante. En un comunicado oficial, se recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri no se impulsó ningún proyecto similar y se cuestionó fuertemente la postulación de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente en 2019, señalando que su defensa de los fueros parlamentarios de Cristina Kirchner representaba una actitud oportunista., expresaron con vehemencia.