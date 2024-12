Villarruell cruzó a Cristina Kirchner por el documental Argentina 78: ¿Por qué no te vas a ver esta serie de cuarta, pero presa?"

Este fin de semana vi el documental “Argentina ‘78” que se estrenó hace unos días.



En cuatro imperdibles capítulos de corta duración se relata, en texto y contexto, el mundial de fútbol que se desarrolló en nuestro país en 1978, donde Argentina obtuvo su primer campeonato… pic.twitter.com/VxqyuCN50W — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 1, 2024

Para Firmenich el pasado es siempre el presente. Estamos hablando de terrorismo y este terrorista está libre y pontificando después de asesinar inocentes. Y para más caradurez una ex presidente que debiera estar presa se pone a recomendar esta serie de mierda de lo que pasó en… pic.twitter.com/SBDqLnt2uM — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 2, 2024

La vicepresidenta de la Nación,cruzó a la ex presidentaeste lunes por recomendar el documental “Argentina ‘78″, un film de cuatro capítulos que trata la coronación de la selección nacional en la Copa del Mundo y el contexto político fuera de los estadios.El domingo la ex mandataria había posteado:“Si te gusta el fútbol, no te lo podés perder. Si te gusta la historia, tampoco. Y si te gusta el fútbol y la historia, ni hablar.Felicitaciones a los realizadores”, sostuvo Cristina en su cuenta de X, con una foto del flyer de la serie.Indignada Villarruel salió al cruce y respondió con otro tweet, en el que compartió el fragmento de un capítulo en el que aparece dando una entrevista Mario Firmenich, fundador de Montoneros. “Para Firmenich el pasado es siempre el presente.”, apuntó la presidenta de la Cámara de Senadores ferviente defensora de la teoría de los dos demonios.“Y para más caradurez una ex presidente que debiera estar presa se pone a recomendar esta serie de mierda de lo que pasó en los 70. (Entiéndase por mierda la indignación total por ver delincuentes que debieran estar presos, gozando de la libertad)”, continuó Villarruel y arremetió:”, le cuestionó.De familia militar y con visitar recurrentes a Videla, no es la primera vez que la vicepresidenta se manifiesta en contra de Montoneros y la memoria histórica sobre el rol de esa agrupación en la década del 70, lo que la vicepresidenta misma define como “la lucha más importante de su vida”.Incluso a fines de agosto organizó en el Senado un acto de conmemoración para las “víctimas del terrorismo” donde, en medio de la polémica visita de los legisladores libertarios a condenados por crímenes de lesa humanidad, anunció que iba a impulsar la reapertura de todas las causas que involucren crímenes cometidos por grupos civiles que hayan promovido la lucha política armada, algo que todavía no ocurrió.”, había aseverado Villarruel al tiempo que consideró que “solo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplidos, poner a la Argentina de pie”.La serie que recomendó Cristina Kirchner, dirigida por, tiene cuatro capítulos donde se habla del papel de la dictadura, el polémico partido con Perú, las protestas de las Madres de Plaza de Mayo por los hijos desaparecidos y hasta un discurso poco conocido de Mario Firmenich.