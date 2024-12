"Pasó con De la Rúa": la amenaza del Gobierno a la oposición si deja a Milei sin Menem en Diputados

el Gobierno recurrió al caso de Fernando de la Rúa para confirmar la amenaza de que consideraría como un "golpe institucional" que cualquier sector de la oposición impida la continuidad de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados

luego intentó disimular con supuestas dudas o imprecisiones lo que fue leído como la ratificación de la advertencia off the record. "Ha pasado alguna vez. Creo que con De la Rúa ha ocurrido que el presidente de la Cámara no fue oficilsta"

A través del voceroEs que en los últimos días cobraron fuerza dos versiones que atribuyen a Unión por la Patria o al PRO - según la fuente y las razones - la intención de no dar quórum o restar apoyo sobre tablas a la continuidad del sobrino de Carlos Menem al frente de la Cámara baja y, en su lugar, colocar a alguna figura opositora.Esta mañana,, aunque intentaron matizarlo señalando que prácticamente "descartan" tal situación.Consultado acerca de esta posibilidad en su habitual conferencia de prensa, que este martes se realizó por la tarde, Adorni inició su respuesta asegurando que "los presidentes de Diputados suelen pertenecer al partido de gobierno".Sin embargo,La referencial fue imprecisa pero correcta. De la Rúa tuvo un presidente de la Cámara de Diputados de su partido, la UCR, durante casi toda la extensión de su gestión, salvo los últimos 20 días. Desde su asunción hasta el 10 de diciembre de 2001, lideró ese cuerpo el radical, pero, tras las elecciones legislativas, expiró su mandato como diputado y así su puesto como presidente de la Cámara baja, que fue ocupado por el peronistahasta la renuncia del Presidente de la Nación ocurrida el 21 de diciembre.Según Adorni, "Martín ha hecho un gran trabajo en la Cámara, con lo cual no debería haber problemas". Sin embargo, insistió en que para dar su respuesta completa "mañana vemos", aunque en el Gobierno entienden -dijo- que Menem "merece seguir a cargo de la Presidencia de la Cámara" baja.Una de las versiones trascendidas en los últimos días indicaba que Unión por la Patria estudiaba no bajar al recinto para evitar garantizar el quórum necesario que dé inicio a la sesión preparatoria de elección de autoridades para el próximo año. Parece no tener ningún asidero el trascendido.La otra versión es aún peor para el tejido de alianzas de Milei pero tiene algo de contexto: el rumor es que el PRO no respaldaría un segundo año de Menem al frente de esa cámara y, por el contrario, señala que UxP sí estaría dispuesto a apoyar la continuidad del sobrino del ex presidente.En el PRO, particularmente Mauricio Macri, siempre quisieron ese cargo para Cristian Ritondo. Y sucede que la tensión con LLA es alta en las últimas horas, luego de la maniobra amarilla con la "Ficha Limpia" que hizo sentir un golpe al sector mileísta y puso en tela de juicio el acuerdo electoral a conveniencia que desea el ex mandatario que trabaja para la FIFA.En Casa Rosada, mientras tanto, hacen saber, además, que no habrá convocatoria a sesiones extraordinarias, y por ende tampoco temario, si no se confirma la continuidad de Menem.