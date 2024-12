"Así se consiguen votos para leyes que perjudican a las mayorías": Cristina Kirchner habló sobre la detención de Kueider

Democracia tarifada.



Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 4, 2024

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió a la detención del senador Edgardo Kueider por intentar cruzar más de USD 200 mil y $600 mil sin declarar en la triple frontera con Brasil.A través de sus redes sociales, la ex mandataria calificó deal vínculo entre el legislador nacional y el Gobierno de Javier Milei, al recordar que el entrerriano no solo votó a favor de la Ley Bases sino que fue designado Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales por la mismísima Victoria Villarruel, la titular del Senado de la Nación.; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país", aseguró CFK.La expresidenta ya había apuntado contra Kueider después de que se sancionara la Ley Bases. Luego del mensaje compartido por CFK, Kueider salió a justificar su voto en un hilo de X (ex Twitter): "Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo".Lo cierto es que se trata de un dirigente que llegó al Congreso por el peronismo, pero que está cerca del Gobierno y sonaba como posible embajador de Milei y candidato de LLA para las próximas elecciones.Kueider no sólo apoyó la ley de desguace del Estado sino que también levantó la mano a favor del DNU que otorgaba fondos frescos reservados para la SIDE y estuvo a un paso de encabezar la Comisión Bicameral de Inteligencia.