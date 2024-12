El peronismo pidió la expulsión de Kueider, el senador aliado de Milei, tras su detención en Paraguay con 200 mil dólares

El bloque de senadores peronistas, encabezado por José Mayans, presentó un proyecto de resolución para pedir el desafuero y la expulsión del senador Edgardo Kueider, luego de que el legislador fuera detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. El hecho, que ha causado un fuerte revuelo en la política nacional, motivó una respuesta inmediata desde el seno del oficialismo.

📄• Los y las integrantes del Interbloque @unionxlapatria requerimos la expulsión del senador Edgardo Kueider pic.twitter.com/j0VYxB3SIo — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) December 4, 2024

El proyecto fue ingresado a las 17:00 horas en la mesa de entrada del Senado y lleva las firmas de la presidenta del bloque Unión por la Patria, Juliana Di Tullio; el propio Mayans, quien lidera el Frente Nacional y Popular; y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. La propuesta de desafuero se basa en lo que considerande Kueider, debido a los hechos de público conocimiento.En los fundamentos de la iniciativa, los senadores kirchneristas argumentan que la medida es "clara y urgente", con el objetivo de "preservar" la integridad institucional del Senado de la Nación. "Estos acontecimientos no solo afectan la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes, sino que también ponen en riesgo la legitimidad moral y política de este cuerpo legislativo ante el país y el mundo", señalan en el texto.(r)El escándalo estalló cuando Kueider fue detenido en Paraguay con una suma importante de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras. Esto generó un rechazo inmediato dentro de la política, especialmente entre sus pares del oficialismo, quienes consideran que su comportamiento ha comprometido la imagen del Senado y la confianza del pueblo en las instituciones., expresó Mayans a través de sus redes sociales, un mensaje que refleja la tensión interna dentro de la coalición oficialista.(r(Así lo informó el director de Ingresos Tributarios del país vecino, Oscar Orué. “En un control de rutina, a las 12:40 aproximadamente, el personal de la DNIT hizo un control de rutina en el puente internacional de La Amistad, que une Paraguay con Brasil, se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares”, señaló que funcionario en una entrevista concedida a la radio local 780 AM. Y remarcó: