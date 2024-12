El senador Edgardo Kueider rompió el silencio tras su detención en Paraguay: aseguró que es "totalmente inocente" y dijo que el dinero no es suyo."Vengo a hablar con el fiscal de turno, para manifestarle mi total inocencia", expresó Kueider ante las cámaras que lo encontraron ingresando a la fiscalía.Ante la pregunta sobre la procedencia del dinero con el que lo sorprendieron, respondió: "No tengo que justificarlo, porque no era mío. Pero lo voy a aclarar".Cuando ya cruzaba la puerta, a la distancia le consultaron si "iba a hacer algún negocio". "Yo no", dijo Kueider, agitando el índice de la mano derecha, en señal negativa.Al senador nacional lo detuvieron este miércoles a la madrugada, en un control de rutina en Paraguay tras cruzar el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. Llevaba 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar.