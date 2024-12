Escándalo: el jefe de la Policía Federal usó un avión de la fuerza para trasladar familiares a su casamiento en Corrientes

Rolle celebró su casamiento en una estancia en esa provincia mesopotámica y para llevar a sus parientes usó una aeronave con capacidad para 11 o 12 personas.

El avión utilizado sería un Viking DHC-6-400 Twin Otter, adquirido a Canadá en 2019, justo cuando Patricia Bullrich también era ministra de Seguridad de la Nación.

Un escándalo sacude al Gobierno: el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, usó un avión de la fuerza para llevar a familiares y allegados a su fiesta de casamiento en Corrientes.Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas queEl hecho que involucra a Rolle es similar al escándalo que se generó y que derivó en la salida del ex titular de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Fernando Mengo, quien usaba aviones de la FAA para trasladar amigos y allegados hacia Entre Ríos para comer asado o disfrutar de una jornada en esas provincia.El viaje de Rolle se realizó el 3 de octubre pasado y partió desde Ezeiza (allí hay un hangar de la Policía Federal donde guardan varias aeronaves), ya que el casamiento fue el sábado 5 de ese mes. La fiesta iba a ser para unas 300 personas, pero al parecer, el jefe de la PFA decidió dar marcha atrás con esa cantidad de asistentes, y acotarla a una celebración íntima."Fueron dos los motivos por los que dio marcha atrás. El primero fue porque semanas antes estalló el escándalo de la casona que tenía la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que se usaban para fiestas VIP, de las cuáles estaba acusada Tamara Pettinato y su pareja, el ex director de la PSA José Glinski. Y la segunda porque ya sabía que en el Ministerio de Seguridad empezaron a rondar nombres de jefes para reemplazarflo", reveló una fuente a NA.De hecho, Rolle buscaba cuidarse y no dar motivos a Bullrich para desplazarlo de la Federal, ya que él sabía que la ministra cuando asumió el cargo intentó cambiar la cúpula pero no pudo porque las designaciones en PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y PSA las había ordenado el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse.Con la renuncia de Posse, la funcionaria de Seguridad podría volver a la carga y Rolle sabe que ella tiene definido un reemplazante para ese cargo. Por eso, el jefe de la fuerza prefirió mantener un perfil más bajo y no darle motivos a Bullrich.El hecho cometido por Rolle es similar al de Mengo en la Fuerza Aérea, y más allá que hasta el momento solo se constató ese viaje, está penado por la ley usar los bienes del Estado para uso personal, algo que debería ser denunciado por cualquier funcionario policial o político que haya tomado conocimiento de esta irregularidad.