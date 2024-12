Quién es Iara Guinsel Costa, la mujer que estaba con Edgardo Kueider cuando lo detuvieron

Cuando detuvieron al senador nacionaldurante un control rutinario en el cruce desde Brasil hacia Paraguay por el Puente Internacional de la Amistad estaba acompañado por. Durante su declaración, el legislador que vota con La Libertad Avanza apuntó contra ella. “El dinero no era mío”, aseguró.CostaLa designación salió el 24 de febrero, con la categoría A1, la más alta, y un sueldo - en ese momento - de $1,6 millones. El único antecedente laboral en relación de dependenciade Guinsel Costa había sido en la empresa de telefonía e internet de Concordia ISPCOM S.A. Madre de dos hijas menores de edad, en su perfil en la red Instagram - en una cuenta que es privada - se presenta como “estudiante de Derecho” e incluye la palabra “Resiliencia”.Si bien en lo formal era el de “secretaria” del senador, fuentes de la Cámara alta le dijeron a Infobae queEn la base de datos comerciales Nosis, figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista desde agosto, con una categoría de las más altas, la H, con ingresos de hasta $44 millones anuales, y como autónoma, con categoría I.Según trascendió, al ser indagada Guinsel Costa habría declarado que el dinero que llevaba Kueider era suyo y que se lo había entregado una empresa de Asunción llamada Golden Sur, para la que ella trabajaba y de la que es “apoderada” para comprar artículos electrónicos, perfumes y cosméticos. De acuerdo a lo relatado por el abogado César Nider Centurión, Kueider y Guinsel Costa estaban alojados en un hotel de Ciudad del Este, en Paraguay, y fueron a cenar el martes a la noche a Foz de Iguazú, cruzando la frontera, en Brasil. Para no dejar el dinero en la habitación, los llevaron con ellos en la camioneta.No era la primera vez que Kueider y Guinsel Costa viajaban juntos a Paraguay, ya lo habían hecho en otras cuatro oportunidades en lo que va del año. Sin embargo, esta vez fueron detenidos cuando quería ingresar a Paraguay desde Brasil con una suma de 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 de pesos sin declarar. Según reveló uno de los funcionarios judiciales que trabaja en el caso, Alcides Giménez Zorrilla, el legislador insistió en que el botín no era suyo. “él le atribuyó la titularidad del dinero a la señorita”, explicó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.