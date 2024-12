El senador de Unión por la Patria (UP) por la provincia de Buenos Aires, Emmanuel Santalla, se reunió con representantes de comedores y merenderos de Avellaneda, en el marco de que la crisis y ausencia del Estado que impulsa el presidente Javier Milei vulnera el trabajo trascendental en la contención y acompañamiento para muchas familias de distintos barrios.“Nos reunimos con referentas de comedores y merenderos de Avellaneda. En este contexto de brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el trabajo que hacen estas mujeres todos los días en nuestros barrios es fundamental para sostener a miles de familias que no pueden garantizar las 4 comidas del día para sus hijos e hijas. La solidaridad y la participación de nuestros vecinos para ayudar a quien más lo necesita es la base desde donde vamos a construir un proyecto de inclusión para todos y todas”, subrayó Santalla.Durante la mateada, el legislador bonaerense destacó el trabajo y el compromiso de quienes forman parte de estos espacios, además del "amor para realizar la tarea solidaria" de asistir a quienes más lo necesitan, ya sean personas en situación de calle o vulnerabilidad extrema, como así también, muchas familias trabajadoras, que debido a las diferentes políticas de ajuste del Gobierno nacional hoy no pueden solventar sus necesidades básicas como lo es un plato de comida a diario.En el encuentro, los diferentes comedores y merenderos de las organizaciones que componen el Ateneo Cristina Conducción pudieron conocerse, intercambiar experiencias y recibir un presente por su gran tarea militante de contención en los barrios.