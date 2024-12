"No vamos a devaluar, lo dijimos desde el primer día", aseguró Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este jueves que el gobierno no llevará adelante una devaluación del peso, una estrategia que, según él, solo contribuiría a reactivar los ciclos inflacionarios que han golpeado a la Argentina en el pasado. Durante una entrevista en LN+, Caputo destacó que "el tipo de cambio es un reflejo de la economía" y rechazó la idea de que la devaluación sea la solución a los problemas económicos del país.

El ministro explicó que el tipo de cambio alcanzó niveles históricos altos en noviembre de 2023 debido a la grave situación económica que atravesaba el país.afirmó Caputo, haciendo hincapié en que hoy la situación es diferente. Con superávit fiscal, comercial y energético, el gobierno se ha distanciado de los momentos más críticos del pasado, por lo que "no podés pretender que el tipo de cambio valga algo parecido que el peor momento".El titular de la cartera económica recalcó que lo importante no es hacer creer a la población que la solución pasa por devaluar, sino por "ser más productivos, bajar impuestos" y adoptar un modelo económico que busque el crecimiento sin recurrir a las soluciones tradicionales que solo agravan la inflación. "La solución es ser más productivo, bajar impuestos, sino volvés a lo mismo de siempre, devalúo, vuelve a subir la inflación; estamos cambiando el modelo", aseguró.Por último,En este marco, insolitamente destacó la importancia de las políticas de asistencia social implementadas, como la duplicación de la asistencia universal por hijo y la Tarjeta Alimentar, que apuntan a aliviar la pobreza, especialmente entre los niños. "Los más chicos son los que están en el estrato de pobreza más alto y si no los ayudas ahora los estás condenando", concluyó.