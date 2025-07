El Gobierno subió impuestos a la AFA y apeló a la crisis que atraviesa a los jubilados para justificar la medida

MILLONARIOS SUBSIDIADOS POR LOS JUBILADOS. En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por 324 millones de dólares (dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31/1/25). Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad… pic.twitter.com/n4bdOp8CMe — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 28, 2025

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló con una medida que terminó por cortar un histórico beneficio fiscal implementado posterior al estallido del 2001. Los clubes de fútbol, desde ahora, dejarán de tributar un régimen diferenciado y pasarán a pagar aportes jubilatorios, sumado a un incremento de las alícuotas. Al informar la medida, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, denunció que "costos distribuidos e invisibles que financian beneficios concentrados es la fórmula típica de la casta sindical y empresaria”.El punto de partida es el decreto 1212/03, firmado durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que permitía a los clubes reemplazar sus aportes previsionales por un porcentaje de sus ingresos por entradas, derechos de televisión y transferencias. Según Sturzenegger, ese modelo siempre fue deficitario, en tanto, comenzó con una alícuota del 2% y, aunque con los años fue aumentando, “nunca generó un equilibrio”. En esa línea, atribuyó la crisis del sistema jubilatorio a los beneficios impositivos de la Asociación.Desde diciembre de 2024, el Gobierno intentó revertir esa situación a través del decreto 939/24, que habilitó una comisión para rediseñar el régimen. Pero, según el ministro, la propuesta que acercó la AFA no cumplió con el requisito de equilibrio fiscal y no ofreció garantías. “La AFA del ‘Chiqui’ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados”, sostuvo. En ese contexto, se reestableció el sistema general y se eliminó el beneficio.El problema, sin embargo, se agudizó con un revés judicial, cuando el juez Enrique Alonso Regueira hizo lugar a una medida cautelar presentada por la AFA y suspendió la aplicación del nuevo régimen. "Mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general, el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto”, escribió el titular de Desregulación.El Gobierno respondió con la Disposición 16/2025, que establece una nueva alícuota del 13,06% para las actividades comprendidas en el decreto 510/23, reactivado por la Justicia, y una contribución transitoria adicional del 5,56% durante doce meses. Así, la carga total trepa al 18,62%. “De seguir las condiciones actuales, y habida cuenta del creciente déficit del sistema, la alícuota deberá ser revisada al alza en futuras revisiones”, advirtió el Ejecutivo.A modo de ejemplo, Sturzenegger expuso que Vélez pagaba solo 12.000 dólares en aportes por 714 empleados y River Plate, 27.000 por 1.530 trabajadores. “Esto aun cuando ambos clubes declaran en sus balances del ejercicio 2024 ganancias de 28 y 65 millones de dólares, respectivamente”, señaló. “Vinimos para terminar con esto, los beneficios de la casta y la hipocresía de la política (y de la justicia también)”, cerró el ministro.