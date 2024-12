A diferencia de Nación, La Rioja no le cobrará a los extranjeros por atenderse en hospitales públicos

Tras el anuncio de Nación, La Rioja informó que no le cobrará ningún arancel a los extranjeros que deseen atenderse en centros de salud y hospitales públicos de la provincia.Desde la cartera sanitaria, a cargo del ministro Juan Carlos Vergara, aseguró que el uso del servicio por parte de personas que provienen del exterior “es mínimo” y que, además, “creen que el derecho a la salud es de todas las personas”.En la misma línea, Vergara manifestó en una radio local que, desde la gestión del gobernador Ricardo Quintela, “están en desacuerdo” con lo que propone el Gobierno Nacional sobre este tema y que, por eso, decidieron que “la atención a los extranjeros continúe siendo gratuita”.“La tasa de uso en nuestra provincia es muy poca y creemos que el derecho a la salud es de todas las personas. Más allá de lo económico, en La Rioja tenemos una disposición dirigida a atender a la población entera”, indicó.Por otra parte, desde la Universidad pública de La Rioja (UNLaR) rechazaron la medida que propone el Poder Ejecutivo sobre cobrar arancelas a aquellos extranjeros que quieran estudiar allí.Las autoridades de la UNLaR remarcaron que, de toda la masa de estudiantes que ingresan a la institución, es “escasa” la cantidad de personas que provienen del exterior, por lo que la medida que presentó Presidencia de la Nación carece de sentido.Quintela habló al respecto y sostuvo que, desde la gestión de Javier Milei, pretenden “justificar” el cobro en la educación y en hospitales públicos para extranjeros “con argumentos falsos”.“Los estudiantes de universidades públicas ya deben ser residentes y los pacientes extranjeros representan menos del 1% de las consultas en hospitales públicos. Este discurso no resuelve problemas, solo refuerza prejuicios y erosiona derechos. Siempre del lado de los poderosos, nunca de la gente. No es ajuste: es desmantelamiento. No es reforma: es crueldad. Milei y su gobierno han elegido construir un país para pocos, mientras la mayoría debe resignarse a sobrevivir”, concluyó.