Un escándalo rodea a la Copa Potrero 2024 y esta vez la culpa recae sobre Sergio "Kun" Agüero, organizador del torneo y ferviente defensor del modelo de gestión privada en el fútbol que guarda relación con las SAD. Después de una victoria de La Crema por 2-0 sobre Villa La Ñata, el evento que había sido promocionado a bombo y platillo junto a ESPN dejó un sabor amargo entre los participantes. La denuncia más fuerte llegó del periodista Pablo Carrozza, quien reveló en su cuenta de X que los premios prometidos no fueron pagados, y lo que es peor, se convirtieron de dólares a pesos argentinos sin explicación alguna.

Cabe señalar que la Copa Potrero, que surgió con el objetivo de ofrecer un espacio para el fútbol de base, termina en esta edición con un sabor amargo. Si bien contó con la participación de varias figuras destacadas, la falta de transparencia en los pagos y el manejo poco claro de los premios desmerece todo el esfuerzo de los jugadores. De esta forma, el torneo queda marcado por la decepción, y el evento que tenía la intención de ser una celebración del fútbol amateur se convierte en un nuevo episodio de una estafa libertaria, que refleja la desconexión de algunos organizadores con la realidad de los deportistas que buscan ganarse la vida en el ámbito del fútbol.

Carrozza fue contundente en sus críticas, asegurando que el exjugador del Manchester City no cumplió con los plazos establecidos para el pago de los premios., expresó el periodista, generando gran malestar en los equipos que participaron. La situación no tardó en trascender, y la indignación se desbordó en las redes.. Carrozza no dudó en cuestionar su silencio: "¿Por qué no aparecen ahora los periodistas de ESPN a reclamar la guita de los jugadores? Se cansaron de hablar bien del torneo y ahora se borraron. Les mintieron a un montón de pibes, que no llegan a fin de mes. Miren que no todos son millonarios retirados. Pagá, Kun Asueldo", criticó el periodista deportivo, denunciando un abandono por parte de quienes se beneficiaron de la cobertura mediática del evento.