Así era el plan de Kueider para ser el candidato anti K de Milei en Entre Ríos

A pesar de que La Libertad Avanza busque desligarse del escándalo deel senador votaba junto al oficialismo, líderaba la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado y, además. En qué consistía.Antes de ser detenido acusado de los delitos de "contrabando" y "lavado de activos", el senador había comenzado su camino con la mira en las legislativas 2025 por fuera del peronismo. Según consignó Infobae,, que deberá definir de cara al 2025 sí impulsa o no la alianza electoral y política con el gobernador Rogelio Frigerio, quien conversó con el senador por sus votaciones y acercamientos al oficialismo.El gobernador del PRO, de hecho, ya había mantenido un encuentro a solas en agosto con Karina Milei como un primer acercamiento con vistas a la campaña del año próximo, para empezar a mostrar las cartas en una provincia en la que Frigerio necesita revalidar su liderazgo y donde no quiere dividir el voto de centroderecha. Kueider, según fuentes cercanas,, con la idea de partir al voto peronista, con una eventual candidatura al Senado por fuera de una hipotética lista del peronismo oficial de esa provincia siendo funcional al cuerdo entre el PRO y los libertarios. Por eso, en los últimos meses buscó respaldo en el Frente Entrerriano Federal (FEF), que fundó en su momento el ex gobernador Busti.Las diferencias Kueider con el kirchnerismo no son un secreto, incluso durante la gestión anterior había tomado partido por Alberto Fernández, en contra de los intereses de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Ya con el gobierno de Javier Milei decidió respaldar al libertario y su entorno, donde logró estrechar lazos con Santiago Caputo, quien lo intentó postular como presidente de la comisión bicameral de inteligencia, aunque quedó finalmente a cargo del radical Martín Lousteau.El senador, incluso, conformó el bloque Unidad Federal junto al correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, que respaldó diferentes proyecto de Casa Rosada. Y logró ser designado al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.Según trascendió, el propio Santiago Caputo participó hace meses de una cena en el departamento porteño del senador salteño Juan Carlos Romero junto a Kueider, Espínola, un gobernador del PRO y otros senadores en lo que fue la fundación virtual del interbloque Las Provincias Unidas, que se presentó oficialmente en septiembre y que incluye, entre otros, además de los mencionados, a la neuquina Lucila Crexell. En plena negociación por la Ley Bases, Kueider, quien terminó aportando su voto clave en el paquete de leyes, tuvo conversaciones para cargos en entes nacionales en Entre Ríos.