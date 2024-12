Internaron nuevamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos: qué le pasó

El jefe de Gabinete de la Nación,, fue internado este viernes en la clínica La Sagrada Familia, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.Todavía circulan diferentes versiones sobre la causa de su hospitalización. Algunos aseguran que ingresó para realizarse estudios programados, pero otros trasendidos señalan que presentó un cuadro más complejo y por eso requirió asistencia médica., que le produjo una lipotimia y le hizo perder el conocimiento. Luego fue trasladado a la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano.El funcionario de 74 años se mantuvo dos días en observación mientras le realizaban estudios. Se recuperó favorablemente y recibió el alta médica el 9 de septiembre; en un episodio ocurrido luego de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. En ese momento, tras recibir el alta y regresar a su rutina de trabajo, Francos minimizó la afección y negó haber sufrido un pico de estrés: “, no me doy cuenta, pero bueno, la tarea es demandante y quizás uno le dedica más tiempo que la que el cuerpo resiste”.“Mientras me digan viejo, estoy bien, ahora si me dicen ‘gagá’, empiezo a preocuparme un poco. Pero resisto cualquier tipo de examen o análisis por si quieren comprobar”, bromeó durante una entrevista radial.