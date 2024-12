"Todo lo que sea para romper, me encanta", dijo Milei al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur

Al asumir la presidencia Pro Tempore del Mercosur, Javier Milei empezó con una broma que reflejó su estilo irreverente. "Todo lo que sea para romper, me encanta", dijo el mandatario argentino tras recibir el martillo protocolar de manos de su par saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Un chiste que marcó el tono de su discurso, en el que insistió en la necesidad de transformar el Mercosur para adaptarlo a los tiempos actuales.(R)Durante su intervención, Milei destacó la importancia de flexibilizar el Mercosur, rechazando cualquier posibilidad de salir del bloque, pero planteando una reforma profunda. "Un mercado común regional es un instrumento al servicio del desarrollo económico de sus países integrantes", afirmó, para luego explicar que dicho instrumento debe ser “blando y maleable” y no “estático”, de lo contrario, su rigidez podría “quebrarlo”. De este modo, propuso que se revisen sus normas, y que estas puedan ser modificadas según las necesidades de los países miembros.El presidente libertario también criticó el funcionamiento actual del bloque, al que definió como una estructura que "trae más problemas que soluciones". Si bien descartó la disolución del Mercosur, aseguró que si el bloque no se adapta a las necesidades de sus miembros, la opción sería su "disolución". Además, subrayó que uno de sus principales objetivos será liberalizar el comercio dentro del bloque y con el resto del mundo, para lo cual propuso revisar el arancel externo común, que considera "excesivamente alto".Milei aprovechó su discurso para plantear un enfoque económico más agresivo, subrayando que la Argentina necesita "importar y exportar de manera urgente" para salir de la crisis. En ese sentido, criticó duramente las políticas de sus antecesores, al afirmar que, y advirtió sobre la necesidad de aumentar el comercio para aprovechar los mercados internacionales. “No podemos darle la espalda al resto del mundo”, insistió, reflejando su intención de abrir la economía nacional.E presidente argentino presentó la creación de una nueva agencia para abordar los problemas de seguridad en la Triple Frontera y la lucha contra el narcotráfico, con un enfoque moderno y menos burocrático. En resumen, Milei se comprometió a implementar menos trabas para el comercio interno, más libertad para comerciar con el exterior y mayor colaboración en la persecución de bandas criminales, todo dentro de un bloque que, según él, debe ser mucho más flexible y autónomo.