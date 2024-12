"No se puede estar una semana sin medicación": un senador libertario reconoció que le preocupa el recorte de medicamentos

Aunque apoya la quita de medicamentos porque hubo "un claro abuso" en años anteriores, el senador libertario Juan Carlos Pagotto sostuvo que está preocupado porque tiene familiares que dependen de los remedios que quitó el PAMI."Yo no estoy de acuerdo con que le quiten los medicamentos a nadie", manifestó en El Destape 1070 el legislador Pagotto, quien además alertó que "ningún argentino puede estar una semana sin su medicación".Pagotto sostuvo además que está "preocupado" porque hay familiares suyos que "tienen PAMI". "Soy un argentino que no vive fuera del país, ni en la luna, ni en la estratósfera", dijo.Además, habló sobre su situación personal: "Estoy tomando cinco o seis pastillas, tengo dos infartos. Cualquiera se preocupa. Tengo 72 años, imagínense si tengo preocupación"."Me están faltando tres (pastillas), tendré que hacer los trámites", admitió Pagotto, que de todos modos tiene una dieta considerable en el PAMI a diferencia de la mayoría de los jubilados.El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que quienes ganan más de $390.000, tienen prepaga o un auto de menos de 10 años ya no accederán a remedios con cobertura del 100 por ciento y quienes estén por debajo deberán hacer un trámite específico para solicitarlos.