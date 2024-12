Cumbre del PJ Bonaerense: se reúnen Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa como invitados

El PJ Bonaerense se reúne en el partido bonaerense de Moreno y el titular de esa fuerza, Máximo Kirchner, invitó a la ex presidenta Cristina Kirchner; al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al referente del Frente Renovador, Sergio Massa. Fuentes partidarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presencia de Fernández de Kirchner está "confirmada", mientras Massa ultimaba detalles y Kicillof aún no había respondido.De esta manera, el reencuentro público de las tres figuras del peronismo se llevaría a cabo durante la reunión del Consejo Provincial del PJ que se realizará este lunes a las 12 en la reserva municipal ´Los Robles´, según indica la carta del PJ que fue enviada a los invitados al evento.Está previsto que en la reunión se presente un "informe del bloque legislativo" provincial y un "análisis de la situación política", de acuerdo a lo consignado en la invitación que lleva la firma de los apoderados Eduardo G. A. López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patrica García Blanco y Ulises Giménez.De confirmarse las asistencias, sería la primera vez que Cristina Kirchner, Kicillof y Massa se vean las caras en un acto público desde la campaña presidencial de 2023. A la vez, la ex mandataria llegará a la reunión tras haber sido proclamada como titular del PJ nacional.El encuentro del peronismo bonaerense se realizará en un territorio favorable para Fernández de Kirchner, ya que la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, está en sintonía con el espacio que lidera la ex mandataria. Asimismo, la intendenta de ese municipio del oeste del conurbano bonaerense es una de las vicepresidentas del PJ nacional.Luego de la cumbre que se producirá el lunes, la ex presidenta asumirá de manera formal como titular del PJ nacional el próximo miércoles a las 18 en la sede de la Universidad Metropolitana (UMET), confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de su entorno.Fernández de Kirchner había visitado Moreno el 13 de noviembre, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.