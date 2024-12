Los Lilitos proponen prohibir el ingreso a las canchas a quienes deban la cuota alimentaria

La Coalición Cívica (CC) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso a los estadios de fútbol a aquellos progenitores que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos. La iniciativa fue impulsada por el legislador porteño Facundo del Gaiso, quien argumenta que es injusto que una persona que no cumple con sus obligaciones alimentarias pueda gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si el progenitor es ‘moroso’ con respecto al dinero que debe otorgarles a sus hijos, ‘no puede gastar $100.000’ para ver un partido de fútbol”, expresó Del Gaiso en declaraciones a Radio Splendid.Si el sistema detecta que están en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta y no se les permitirá el acceso a la cancha. Del Gaiso aclaró que esta medida no requiere de la intervención de un juez, ya que será suficiente con que la persona figure en dicho registro para que se le impida el ingreso.En cuanto al apoyo que podría recibir la propuesta, el legislador se mostró optimista, al señalar que “los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) van a apoyarlo”. No obstante, también reconoció que podrían surgir sorpresas, como sucedió con la votación del presupuesto, donde algunas fuerzas no cumplieron con lo esperado. La medida se basa en una reforma que ya tiene dictamen y que se votará el próximo jueves 12 de diciembre en la Legislatura porteña, incorporándose como el artículo número 16 de la ley.Del Gaiso destacó que el proyecto es fácil de aplicar debido a que ya existen herramientas tecnológicas que funcionan en el marco del derecho de admisión, como las que se utilizan para controlar el ingreso de barrabravas. Según él, esta iniciativa representa un “hecho de justicia” y tiene como objetivo garantizar que quienes no cumplen con sus responsabilidades familiares no puedan acceder a los espectáculos deportivos con la misma facilidad.