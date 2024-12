La prestigiosa revista científica Nature lapidaria contra Milei: No quedará nada

"Con seis meses más como este, no quedará nada de la comunidad científica"

A un año del inicio de su gestión, el impacto de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei ha trascendido fronteras y fue abordado con dureza por la revista científica Nature. En un informe que retrata la crítica situación de la ciencia argentina, el prestigoso medio advierte que el sector enfrenta un colapso inminente debido a los drásticos recortes presupuestarios y la consecuente fuga de cerebros. Según Nature, el desmantelamiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —antes un ministerio con mayor relevancia— y la reducción de su presupuesto a un tercio del nivel de 2023, han colocado al sistema científico en una situación límite., director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBIRS), fue contundente para alertar acerca de la situación y el futuro:El informe también destaca que los investigadores estatales han perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo, empujando a muchos a buscar oportunidades en el exterior.Entre los testimonios recogidos, figura el del físico, del Centro Atómico Bariloche, quien decidió emigrar a España tras constatar que su salario no alcanzaba para alquilar una vivienda para su familia.Moyano había regresado a la Argentina en 2016 gracias al programa Raíces, diseñado para revertir la fuga de talentos, pero ahora considera que las condiciones son insostenibles: "Nunca estuvimos en una situación ideal, pero todo está peor con el nuevo gobierno", afirmó. En España, Moyano espera ganar al menos cuatro veces lo que percibía en su país.Además, Nature subraya la paralización casi total de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que no ha podido ejecutar su presupuesto, a pesar de que el 85% de sus fondos provienen de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. La renuncia de su presidenta, Alicia Caballero, en septiembre pasado evidenció las dificultades para gestionar los recursos destinados a la ciencia bajo la administración de Milei.Aunque la inflación mensual ha bajado del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,7% en octubre de 2024, Nature señala que el costo de estas políticas ha sido alto: la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales y el Producto Interno Bruto se contraerá un 3,5% al cierre del año. El artículo concluye que, si no se toman medidas para revertir los recortes en ciencia, Argentina sufrirá una pérdida irreparable en su capacidad de producción científica y tecnológica.