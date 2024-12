Argentina en el último puesto del mundo: cae la expectativa de empleo para 2025

En un contexto donde el consumo aún no repunta y de falta de inversiones, la preocupación de los argentinos por la variable trabajo se incrementa. Así lo reveló una encuesta privada en la que Argentina volvió a tener la peor expectativa de empleo de todo el mundo.Según la encuesta, los primeros tres meses de 2025, Argentina vuelve a tener la peor expectativa de empleo del mundo. En un contexto aún recesivo, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) es de -1%, lo que representa una caída de 5 puntos porcentuales en la comparación trimestral y no hay cambios a nivel interanual.En comparación con el último trimestre del 2024, las expectativas de contratación se debilitan en siete de los nueve sectores industriales relevados. El mayor declive es reportado por Transporte, Logística y Automoción, con una disminución de 9 puntos porcentuales; seguido por Energía y Servicios Públicos, Servicios de Comunicación, y Finanzas y Real Estate, que presentan con un decrecimiento de 6 puntos porcentuales.Los datos surgen de la última encuesta que ManpowerGroup presentó este martes y los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo correspondiente al primer trimestre de 2025, que refiere al período de enero a marzo.“A pesar de que hay un leve optimismo en la recuperación económica para el próximo año, esto aún no se refleja en las expectativas de contratación. Por el contrario, los empleadores mantienen una postura cautelosa de acuerdo con los resultados de nuestra encuesta”, manifestó Luis Guastini, director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina, en diálogo con Clarín.Ante la pregunta de qué le falta a la Argentina para revertir esas malas proyecciones, Guastini habló de dos factores clave para la generación de empleo que sí se ven "en otros países": "Una consistente llegada de inversiones y una consistente demanda de los productos y servicios que se ofrecen por actividad"."Todavía no estamos viendo arribo fuerte de inversiones, hay medidas como el RIGI y otras que van a ir en esa dirección, pero todavía no producen efecto cascada a nivel de empleo. Y por el otro lado, las empresas están siendo muy cautas respecto de cómo va a ser la actividad económica en la primera parte del año", indicó Guastini.