Senado: se define el futuro de Kueider y se suma un pedido de suspensión para Parrilli

El Senado sesionará desde las 11 para definir el futuro del senador Edgardo Kueider, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria desde la semana pasada en Paraguay luego de haber sido demorado en un control fronterizo por llevar 200 mil dólares sin declarar.Por otro lado, los libertarios juntaron las firmas necesarias y lograron ampliar el temario e incluyeron la suspensión del kirchnerista Oscar Parrilli por su procesamiento en la causa Memorándum con Irán. Las alternativas que se barajaban para Kueider marchan formalmente por dos carriles: la expulsión o suspensión. Ambas opciones fueron oficializadas este mediodía por quien firmó el decreto de convocatoria a la sesión, el presidente provisional Bartolomé Abdala.La primera es impulsada por el interbloque peronista de la Cámara alta que lidera José Mayans, mientras que la suspensión es alentada por La Libertad Avanza (LLA) y cuenta con apoyo parcial del PRO, la UCR y otros espacios referenciados en gobernadores y algunos legisladores con autonomía.Tanto la remoción de Kueider como la suspensión requieren una mayoría de dos tercios de los presentes; sin embargo, existe una tercera alternativa que no está en el temario oficial y es la licencia, que Kueider ya solicitó sin explicitar plazos, y es una posibilidad requiere una mayoría simple.El objetivo del Gobierno es evitar la expulsión que reclama el peronismo, y para eso cuenta con el apoyo de la oposición dialoguista. A última hora la vicepresidenta amplió el temario de la sesión y sumó un proyecto del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidiendo la suspensión de Oscar Parrilli. Será una sesión tensa: ambos sectores - el peronismo, por un lado, Villarruel y el resto de los bloques, por el otro -necesitan los dos tercios de los votos para aprobar cualquiera de los proyectos. Hasta ahora, ninguno tiene asegurado esa mayoría. El martes último, el PRO reunió a su bancada y no logró consensuar casi nada con respecto a Kueider; solo confluyeron -en un encuentro subido de tono, según especificaron fuentes partidarias a la Agencia Noticias Argentinas- en que debían dar el quorum a la sesión convocada por el kirchnerismo. Lo mismo hizo la UCR que se reunió a las 18 de hoy y se inclinó, con divergencias también, por la suspensión. En algunos despachos libertarios hasta se aventuraban a hablar de licencia sin goce de sueldo hasta el 1 marzo. La suspensión que propone el oficialismo, que sirvió para sentar al resto de los bloques dialoguistas en una misma mesa, sería también hasta la misma fecha.Más allá de estas posturas, el final sobre el destino de Kueider es abierto; de todos modos, para la Casa Rosada no es lo mismo la expulsión que una suspensión o licencia: si el Senado eyecta al representante provincial, en su lugar ingresará Stefanía Cora, y le sumaría una banca más a Mayans, que pasaría a tener de 33 a 34.Cora es la segunda en la lista del Frente de Todos que compitió en 2019 y por la ingresó Kueider, quien de todos modos abandonó ese espacio en febrero de 2023 para crear otro con el dirigente justicialista Carlos "Camau" Espínola. Ambos tuvieron buen vínculo con el gobierno del presidente Javier Milei desde su aterrizaje en la Rosada.Luego, en septiembre pasado, la dupla, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, crearon un bloque denominado Las Provincias Unidas y fue presentado en las oficinas del Senado como el desembarco del Poder Ejecutivo en territorio de la vicepresidenta Victoria Villarruel.Mientras tanto, el director nacional de la administración de Ingresos Tributarios Paraguaya, Oscar Orué, profundizó hoy en los temas de Kueider con el Gobierno al afirmar ante la prensa de ese país que, cuando fui detenido, el legislador dijo: "Estoy aquí para el gobierno del Presidente Milei". "Estoy teniendo muchos problemas en Argentina si en el medio estoy en el extranjero. Estoy relacionado con el gobierno del presidente Milei", agregó el funcionario de aduanas paraguayo sobre los supuestos reclamos de Kueider.En otra pista, la suspensión de Parrilli voló durante todo el día y estuvo fuerte esta tarde. El pedido para incluir su suspensión lleva la firma de cinco libertarios: Abdala, Vilma Bedia, Ezequiel Atauche, Ivana Arrascaeta y Juan Carlos Pagotto. Villarruel había intentado incluirlo, pero no lo consiguió.La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió que la expresidenta Cristina Kirchner y el resto de los involucrados en este caso acudirán al tribunal oral en noviembre de 2025 por la denuncia que llevó al fallecido inspector Alberto Nisman.