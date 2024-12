"Juntos para defender": la Federación Universitaria de Lomas eligió sus autoridades con lista de unidad

Este miércoles se llevó adelante la elección para determinar la conducción de la Federación universitaria de Lomas de Zamora (FULZ) para el periodo 2025-2026 y, con la consigna "Defensores del presente y el futuro universitario", se logró una lista de unidad surgida del consenso de todas las agrupaciones políticas de la Universidad en representación de más de 50 mil estudiantes.La nómina quedó encabezada por Oscar Bogarín, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, quien será el nuevo presidente de la FULZ, acompañado por Analía Aguirre de la Facultad de Derecho, que asumirá la vicepresidencia, y de Mariano Zalazar de la Facultad de Ingeniería, quien ocupará el cargo de secretario general.El encuentro contó con la presencia del rector de la UNLZ, Diego Molea, quien felicitó a la nueva conducción y destacó el valor del consenso alcanzado para defender a la universidad pública."Construimos en la diversidad y hoy debemos más que nunca estar juntos para defender lo que logramos en nuestra Universidad. Tenemos todo a favor porque nos asiste la verdad frente a las mentiras permanentes que se buscan instalar", sostuvo Molea.La lista está integrada por distintos sectores del peronismo y del radicalismo que en otras elecciones habían competido. La unidad, que no se había logrado en etapas anteriores, hoy se consigue por un objetivo en común: la defensa de la educación pública frente al ataque y el desfinanciamiento del gobierno nacional.Luego de la elección realizada en el predio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Bogarín sostuvo: "La unidad trasciende porque somos hijos de una comunidad que nos dio su confianza y nos pide que defendamos lo que es suyo, lo que es de todos. Desde la Federación nuestro compromiso será seguir construyendo una unidad amplia, plural y representativa que enfrente las políticas de ajuste y defienda a la Universidad pública"."El ajuste no es un destino inevitable, es una decisión política y nosotros como representantes gremiales tenemos la responsabilidad histórica de enfrentarlo y lo hacemos con la certeza de que la universidad pública no es un gasto sino una inversión en el futuro de nuestra patria", sostuvo el nuevo presiente de la FULZ, quien durante tres mandatos se desempeñó como presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en representación de su espacio Frente estudiantil popular (FEP) y hoy integra la conducción del movimiento universitario del conurbano (MUC), nacido a principios de año para organizar un espacio de resistencia representativo de las universidades del conurbano bonaerense.Por su parte la vicepresidenta electa, Analía Aguirre, destacó el trabajo conjunto que durante todo el año pudieron llevar adelante las distintas conducciones de la Universidad y aseguró que la Federación seguirá trabajando para garantizar el ingreso y la permanencia a la Universidad pública.Durante el acto se realizó un reconocimiento a Miguel Ledesma y Eve Rivas que desempeñaron durante los últimos años la presidencia y vicepresidencia de la FULZ, respectivamente, y se les otorgó una placa que da cuenta de su trabajo para lograr hoy una unidad en la Federación.