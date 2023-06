Scioli lanzó su precandidatura presidencial en UXP, con Tolosa Paz para la Provincia y Artaza para CABA

Daniel Scioli lanzó su precandidatura para competir por el mismo cargo dentro de la misma coalición oficialista, acompañado por su aspirante a gobernar la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y el postulante para la Jefatura de Gobierno porteño, Nito Artaza

el ex mandatario bonaerense confirmó que Hugo Moyano y Mayra Arena encabezarán la lista de diputados nacionales

Mientras se conocía que el espacio kirchnerista y massista dentro de Unión por la Patria presentaba a Eduardo Wado de Pedro como precandidato presidencial,, empezó el exgobernador bonaerense y ex candidato presidencial en 2015, quien competirá con su lista Unidos Triunfaremos en la interna oficialista de Unión por la Patria.La frase de actual embajador argentino en Brasil tuvo que ver con los cuestionamientos a la "judicialización" de candidaturas que los partidos mayoritarios de UxP, con el kirchnerismo y el Frente Renovador a la cabeza, habían hecho al finalmente facilitarles los avales al sector de Scioli para que pueda competir en las primarias del oficialismo el 13 de agosto próximo., dijo el precandidato presidencial, quien, en la misma línea que mantuvo en las últimas semanas reiteró la importancia que le da a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.En esa línea, sostuvo que "ante la duda" él "no duda". Y siguió: "Como no dudé al decir 'quiero ir a las PASO, que sea el pueblo peronista, ciudadanos independientes, que así lo decidan'".El acto se llevó a cabo en el Teatro ND de la CABA, donde Scioli recordó que en aquel lugar lanzó la fórmula conen 2003., recordó.En un punto de su discurso, Scioli agradeció a los presentes, entre los que se encontraban el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el referente gremial de Camioneros, Hugo Moyano; el titular de Cancillería, Santiago Cafiero; y la socióloga Mayra Arenas.Justamente, minutos despuéspor su sector dentro de Unión por la Patria. "Tiene un significado muy grande para todos nosotros, y no solamente está sentado hoy aquí, sino que lo van a ver en el frente de la batalla peronista por el renacimiento de nuestros ideales, de la defensa de los trabajadores, de sus derechos", expresó el representante argentino en Brasil sobre el líder Camionero., concluyó Scioli.A su turno, antes de Scioli, se pronunciaron Artaza y Tolosa Paz. El humorista de origen radical que irá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo: "Nos llena de júbilo aceptar la propuesta de Daniel en este momento y me enorgullece estar en este espacio que, gracias a la voluntad de todos ustedes y a la determinación de Daniel, va a elegir las propuestas y los candidatos con el voto popular decidiendo en las PASO, democráticamente".Tolosa Paz, por su parte, irá por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el espacio liderado por Scioli. "Queremos ser parte de un peronismo, de un frente político que amplíe las barreras de participación, de ir a buscar a los desencantados, a los que ya no creían que la participación política de nuestro movimiento y nuestro partido era un lugar a donde llegar para ponerse a trabajar en defensa de los vecinos, de las vecinas, de los trabajadores, de los empresarios, de los que invierten en este país", dijo.