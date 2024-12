El Gobierno hace un último intento para salvar a Kueider y culpa a Villarruel

Estalló la interna por lo que la vicepresidenta quiso manejar como un mal entendido. Quepresidiera la sesión del Senado mientras el presidentele abrió un marco legal apara pedir impugnar su expulsión de la Cámara alta y conservar sus fueros.Luego de que comenzara la polémica porque Villarruel no debería haber ocupado su lugar al frente del Senado este jueves, desde su entorno salieron a decir queno podía estar al frente de la Cámara. Sin embargo, un documento y un intercambio de chats confirman quedesde el mediodía del jueves hacia Roma y que ella tenía que asumir la Presidencia de modo provisional.que expulsó al senador debido a que Villarruel no podía estar al frente del debate, al estar a cargo en ese momento del Poder Ejecutivo. Desde el Gobierno la maniobra es echarle la culpa a Victoria Villarruel, mientras salvar a Kueider que no quiere quedarse sin fueros y que amenazó desde Paraguay -donde está detenido por lavado de activos y contrabando- con con hablar sobre los tracendidos de coimas que habría recibido.Según consignó Infobae, la secretaria personal de la vicepresidenta,, recibió a las 8:37 del martes el documento en PDF de la Casa Miliar notificándole los días y horarios: el archivo se llama “Viaje a Italia”, fue compartido por WhatsApp y“I(República Italiana), teniendo previsto su regreso el día 15 de diciembre de 2024 a las 20:00 horas aproximadamente”, le informaron a la funcionaria de la Cámara alta y estrecha colaboradora de Villarruel.Al ser cruzada sobre el tema por un usario en Instagram que la acusó de incumplir la Constitución al no cumplir con su rol de Presidenta, la vicepresidenta respondió: “Lo. El traspaso de poder lo hace el Ejecutivo.Yo solo acato y firmo. Lo cual hice a las 19 del día jueves”. “Así que”, deslizó.El senador de La Libertad Avanza, el riojanorespaldó a la vicepresidenta sobre esta línea y señaló en declaraciones periodísticas: “Un escribano debió haberse constituido en la Cámara y hacerle firmar. Son cuestiones jurídicas elementales. Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión de este jueves. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta. Ni bien se firma el acta, cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad”.