La Matanza destinó más de 200 millones de pesos para finalizar viviendas frenadas por el Gobierno de Milei

En un contexto de paralización de 60 obras en el distrito por parte de Nación, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó nuevas viviendas a las familias del barrio Las Antenas, en Villa Insuperable. El Municipio invirtió más de 200 millones de pesos para poder finalizar la construcción de las casas y avanzar con el proyecto de urbanización."A diferencia de Milei, nosotros, en la Provincia de Buenos Aires y en La Matanza, no paramos la obra pública y seguimos adelante, porque la obra pública genera miles de empleos y es el motor de la economía”, afirmó el jefe comunal.En esa línea, insistió: “Mientras el presidente Milei, que es igual o peor que Macri, abandona al pueblo en educación, en seguridad, en salud, en desarrollo, nosotros, en La Matanza, hacemos todo lo contrario. ´Protegemos los puestos de trabajo, y cuidamos, acompañamos y vamos a estar siempre al lado de nuestras vecinas y nuestros vecinos”.“Como intendente, no hay nada que me haga más feliz que compartir días como este, en el que le puedo entregar las llaves de sus casas a familias que venían trabajando y luchando para hacer realidad este sueño de la casa propia”, sostuvo Espinoza luego de recorrer las viviendas y conversar con las nuevas propietarias y propietarios.“Las casas que estamos entregando tienen todo el confort y la dignidad que las familias se merecen”, añadió.Por último, el intendente manifestó: “En la Matanza seguimos adelante, y en este diciembre, donde se aproximan las Fiestas, quiero decirles a todas las argentinas y argentinos que no pierdan la esperanza, que vamos a salir adelante. El pueblo volverá a gobernar la Argentina”.