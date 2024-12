Causas Hotesur y Los Sauces: confirmaron el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó hoy el inicio del juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner, quien deberá enfrentar nuevas acusaciones de lavado de dinero en el marco de las causas Hotesur y Los Sauces. El máximo tribunal desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex mandataria y otros imputados, entre ellos el diputado nacional Máximo Kirchner y Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la ex vicepresidenta. De esta manera, quedó firme la decisión que revocó el sobreseimiento que había sido dictado por el Tribunal Oral Federal N° 5 en 2021.

Las causas en cuestión investigan la posible comisión de delitos relacionados con el lavado de activos, asociación ilícita y admisión de dádivas, vinculados a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. Si bien en 2021 el Tribunal Oral había decidido sobreseer a los acusados por considerar que se violaba el principio de "ne bis in idem", la Cámara Federal de Casación Penal revocó esta decisión en septiembre de 2023, reabriendo la causa.El recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner fue finalmente rechazado por la Corte Suprema, que consideró que no se trataba de una sentencia definitiva ni de una cuestión federal que justificara su intervención. En su fallo, los juecesdestacaron que los planteos sobre garantías procesales y la aplicación de leyes más benignas solo podrán ser tratados en el juicio oral.indicaron desde el Tribunal a Noticias Argentinas.