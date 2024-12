Bullrich cruzó a un ministro de Maduro por el gendarme detenido en Venezuela: "Liberá a Nahuel o atenete a las consecuencias"

Diosdado Cabello, sos el lacayo de una dictadura criminal y cobarde. Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos.



Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés,… pic.twitter.com/ipcp2OnIrs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 17, 2024

La ministra de Seguridad de la Nación,, acusó al ministro del Interior de Venezuela y mano derecha del presidente Nicolás Maduro,, de mantener secuestrado al gendarme argentino Nahuel Gallo y calificó de "lacayo de una dictadura criminal y cobarde".", cruzó la ministra a Cabello a través de su cuenta de X luego de que el funcionario venezolano realizara una conferencia de prensa donde señaló que el gendarme argentino estaba detenido por espionaje -ya que consideran que iba a "cumplir una misión"- y apuntara contra Bullrich al llamarla facista.Ayer desde Venezuela confirmaron la detención de Gallo, aunque no aclararon dónde se encuentra detenido y todavía no pudo hablar con su abogada, ni con su familia. "Una persona fue detenida. Te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen", argumentó Diosdado Cabello y apuntó: "La fascista Patricia Bullrich dijo ´será causa de guerra´. Declarele la guerra a Inglaterra que le robaron las Malvinas ¿eso no es causa de guerra?", le señaóPor eso, la ministra de Seguridad salió al cruce y advirtió al régimen de Maduro que libere "de inmediato" a Nahuel Gallo o que se atenga a las consecuencias. "Hoy el gobierno de Venezuela", remarcó Bullrich.Además, en un gráfico, la funcionaria mostró los ingresos y egresos del país efectuados por el gendarme (uno en 2018, otro en 2019 y dos en 2024), contrastando con las acusaciones de Cabello. "Las mentiras que intentaste instalar se caen en segundos. Acá están los escasísimos viajes de Nahuel Gallo", apuntó.