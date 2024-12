Pese al pedido de Milei de vacaciones austeras, Adorni se va a Miami y Bullrich a Disney

El presidente Javier Milei no se tomará vacaciones durante este verano y, si bien tiene a disposición el complejo de Chapadmalal, pasará sus días en la Quinta de Olivos. En tanto, desde el Gobierno se definió que los ministros sólo podrán tomarse un máximo de 15 días en destinos que no sean símbolos de “ostentación”.Sin embargo, también trascendió que el mandatario hará una excepción con uno de sus funcionarios preferidos, quien hará un viaje familiar a Disney, en Estados Unidos. Desde Casa Rosada pidieron mantener la “austeridad” durante la gestión y evitar destinos de descanso que resulten “ostentosos” en medio de la realidad que vive la sociedad argentina bajo la premisa de que "no hay plata".En este sentido, los destinos “prohibidos” para que los ministros y funcionarios viajen durante las vacaciones serían Miami, Punta del Este y Nueva York, según TN. "Se predica con el ejemplo", fue la orden del Presidente a sus ministros, que deberán organizarse para coordinar los días de vacaciones para no ausentarse en los mismos periodos y contar con reemplazos para cubrir sus actividades y responder ante cualquier evento inusual.Según trascendió inmediatamente después de conocerse esta orden, Javier Milei permitiría que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lleve a toda su familia a Disney. "Una de las excepciones de las 'vacaciones prohibidas' al exterior o lugares suntuosos como Punta o Europa que Milei le pidió a sus ministros es Patricia Bullrich, que hace años le prometió a sus nietos llevarlos a Disney cuando terminaran la primara. Lo charló y la entendieron", aseguró el periodista Lucas Morando.Resta conocer si la de Bullrich será la única excepción que hará el libertario con sus prohibiciones, mientras que el propio mandatario sí viajará a Estados Unidos en enero para encontrarse con el presidente electo Donald Trump.En la misma línea, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, comentó durante una entrevista televisiva que tiene decidido tomarse sus vacaciones en el mes de enero en el exterior, a contramano del mencionado pedido de “austeridad” del presidente Javier Milei a sus funcionarios, que trascendió en las últimas horas. El encargado del área de comunicación del Gobierno, sin embargo, aclaró que la petición del mandatario no busca prohibir destinos ni eventos ya planeados sino que se siga un orden de “razonabilidad” con respecto a la vida de los actuales ministros antes de llegar a la política.explicó Adorni el lunes por la noche en la pantalla de TN y enfatizó: “[Milei] pidió razonabilidad”. Siguiendo esa lógica, una de las periodistas que lo entrevistó le comentó al vocero de 44 años que en el pasado él había ido a vacacionar a Estados Unidos, a la ciudad de Miami. Adorni no lo negó. En cambio, aseguró que hace más de diez años viaja al mismo lugar y que no ve ningún inconveniente en que esto siga así dado que ni él ni ninguno de los funcionarios tienen nada que ocultar.subrayó ante el comentario de la periodista alusivo a Miami y profundizó: “En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional”.“Yo me fui todos los años. Desde hace diez años que tengo la suerte de irme al exterior, y bueno, voy. Con mi particularidad de tener hijos chiquitos y lo que conlleva en materia de seguridad y exposición. Para todos los ministros aplica lo mismo”, argumentó el vocero y desestimó comparaciones con funcionarios del gobierno anterior que se los vio en diferentes países europeos:sintetizó.Vale insistir en que esde la Casa Rosada establecieron vacaciones para los funcionarios entre el 30 de diciembre y el 31 de enero y pidieron evitar locaciones que sean sinónimo de ostentación. También, que se coordinen fechas y que los equipos puedan seguir funcionando. En el Gobierno sobrevoló la idea de que algunos puntos turísticos no debían ser visitados como, por ejemplo, Punta del Este, Miami, Nueva York y algunas ciudades europeas.