Un mes después de la Ley Bases, la secretaria de Kueider quiso comprar departamentos en Paraguay por USD 600 mil

En medio de la investigación por presunta corrupción del senador Eduardo Kueider, expulsado de la Cámara alta por inhabilidad moral, se conoció que su secretaria, Iara Costa, intentó pagar 5 departamentos en efectivo en Paraguay.El empresario inmobiliario Carlos Guasti sostuvo que no se pudo realizar porque "no presentaron absolutamente nada" que justificara la operación y "quería pagar casi la mitad ahí con el dinero, nosotros no podemos realizar el pago así”. “Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar. Se presentó muy extrañamente a última hora esta persona e intentó hacer una operación muy apurada”, comentó en Radio 10.La intención fue pagar 600 mil dólares en julio pasado, apenas se aprobó la Ley Bases, el pasado 28 de junio. El desarrollador comentó que "es una persona que hacía distintas operaciones en estos últimos meses" para Kueider y que se trataba de Costa."El proceso es así: viene una persona interesada y se reserva con una suma que no supera los 2.000 dólares. Cuando se hace la reserva, empezamos la diligencia que tarda entre 15 y 30 días donde pedimos los comprobantes y orígenes de los fondos y declaraciones juradas... Ahí es donde quedó todo en la nada", enfatizó el empresario.El hombre resaltó que como no recibían los papeles correspondientes, "los manuales y procedimientos dicen que hay que dar de baja la operación". Al no tener el visto bueno de este grupo inmobiliario, que advirtió del movimiento a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la compañera del político trató de cerrar las compras inmobiliarias con otros desarrolladores.