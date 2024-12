Fin del Impuesto PAIS: el Gobierno confirmó a qué valor quedará el dólar tarjeta

El Gobierno implementó un nuevo esquema impositivo tras la eliminación del Impuesto PAIS, manteniendo la carga del 30% pero con modificaciones significativas en su alcance y aplicación, según confirmaron fuentes oficiales. La medida se oficializó mediante la Resolución General 5617/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial.De acuerdo con la norma,, principalmente en el ámbito financiero. No obstante, los consumidores continuarán abonando este tributo en operaciones como la compra de dólar ahorro y la adquisición de bienes y servicios en el exterior.Este monto se ajustará diariamente debido al esquema de crawling peg del Banco Central, que permite una devaluación controlada de hasta un 2% mensual.El Impuesto PAIS, implementado en 2020, aplicaba un gravamen del 30% a las operaciones en dólares vinculadas a compras en el exterior, viajes y ahorro. Sin embargo, tras cumplirse su período de vigencia el 22 de diciembre de 2024, el Gobierno no buscó prorrogarlo. En su lugar, la ARCA reconfiguró el esquema mediante la Resolución General 5617/2024, que ajusta las bases del régimen de percepción existente para garantizar la continuidad del gravamen aplicado a estas operaciones.El impuesto seguirá vigente para operaciones relacionadas con los denominados dólar ahorro, dólar tarjeta y dólar turista para no afectar la recaudación tributaria. Sin embargo, quedan excluidos del nuevo régimen el cobro de dividendos y la suscripción en pesos o títulos emitidos en dólares por el BCRA, que anteriormente estaban alcanzados por elPero además, se agrega dentro de la resolución que las operaciones excluidas serán las siguientes:- Los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos.- Los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino.- La adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de las entidades reconocidas en la Ley N° 25.054 y sus modificaciones.- La adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes.De acuerdo a la Ley 24.156, no se encuentran comprendidos de este 30% la administración nacional y empresas donde el estado nacional tenga una participación mayoritaria, cualquier otra entidad de titularidad exclusiva del Estado nacional y sus equivalentes en los estados provinciales, CABA y municipios.- Las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, en cuanto la exención que éstas acuerdan comprenda el gravamen de esta ley y siempre que las ganancias deriven directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a dichas entidades.- Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etcétera), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios.- Las ganancias de las instituciones religiosas.- Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación, y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios.- Las ganancias de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados.- Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales.- Las ganancias de las instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica, con sede central establecida en la República Argentina.- Personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables, residentes en el país.A los fines de que no se les practique la percepción, los sujetos comprendidos acreditarán su condición de no residentes mediante la presentación ante el agente de percepción, de la credencial diplomática, certificación emitida por la embajada u organismo internacional o cualquier otro documento fehaciente que pruebe su condición de miembro o personal técnico y administrativo de misiones diplomáticas y/o consulares de países extranjeros, de representantes y/o agentes de organismos internacionales, o de familiar acompañante.