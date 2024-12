"No habría vuelta atrás": Javier Milei y Yuyito González se habrían separado

Los rumores sobre una posible crisis entre el presidente Javier Milei y la conductora Yuyito González tomaron fuerza, y todo indica que la relación habría llegado a su fin de manera definitiva. Aunque las especulaciones sobre la pareja venían circulando desde hace varios días, fue en la última semana cuando la situación tomó un giro inesperado, especialmente después de un encuentro clave con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Según informó Damián Rojo en el programa "Intrusos", la ruptura sería un hecho. "Ellos no lo confirman todavía, se habla de un viaje a Italia por el que tuvieron una discusión", explicó el periodista, quien además dejó en claro que la relación entre Milei y González "está separada". Los detalles del encuentro entre el mandatario argentino y la líder italiana, que tuvo lugar en Roma, generaron más suspicacias, ya que se percibió una fuerte química entre los dos, lo que avivó las versiones de un distanciamiento aún mayor entre Milei y su actual ex pareja.En medio de los rumores, Yuyito González intentó calmar las aguas en su programa de Ciudad Magazine, donde desmintió los rumores de crisis. A pesar de las especulaciones, la exvedette dejó en claro su postura, afirmando que no hablaría más sobre su relación ni publicaría fotos para demostrar que está bien, aseguró con firmeza.Sin embargo,