Kicillof lanzó el operativo Sol a Sol y cuestionó las políticas de Milei: "Sin un Estado, no habría verano"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que el Gobierno nacional desarrolla políticas que "invitan a veranear en otros destinos”, pero señaló que pese a ello y a la caída de los ingresos de la población la provincia va a tener “una gran temporada” estival.“Le advierto al Presidente (Javier) Milei que todos los países del mundo promocionan el turismo, en todo el planeta, sólo acá el Gobierno desarrolla políticas que invitan a veranear en otros destinos”, dijo Kicillof al encabezar el lanzamiento del Operativo “Sol a Sol” durante un acto llevado a cabo en Miramar.En ese sentido, el mandatario provincial cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei, que trajeron “abandono y caída de ingresos” para la población.“Qué fácil es gobernar con esa receta de ‘no hay plata’. Te piden cualquier cosa y decís no hay plata. En realidad, quiere decir que te importa ‘tres velines’. La provincia en cambio dice presente, acompañando a los municipios que en la temporada de verano buscan recursos para el resto del año”, afirmó el gobernador.Y sostuvo que “a contramano de lo que escuchamos del Gobierno nacional, si no hubiera Estado no habría verano”, y agregó que “Milei cumplió un año y festejaban que subieron las acciones en Nueva York, los títulos públicos, una fiesta financiera, pero que yo sepa ni Gesell ni Miramar ni Mar del Plata tienen como actividad las finanzas”.“Así vive nuestro pueblo durante este tiempo de fiesta en los mercados, todos los precios por las nubes y lo único que está bien bajo son los salarios y las jubilaciones”, aseveró, y dijo que “pese al marco espantoso de la ausencia del Gobierno nacional, los y las bonaerenses no vamos a bajar los brazos”.Según detalló el Ministerio de Seguridad bonaerense, el Operativo Sol a Sol contará con unos 5.500 efectivos policiales, móviles, patrulleros, camionetas, cuatriciclos y helicópteros desplegados en unos 70 municipios turísticos, en la costa atlántica y en zonas bonaerenses del río Paraná, Sierra de la Ventana, y áreas de lagunas.Además, incluye el Servicio de Atención al Turista (SAT), que contará con 18 postas de prevención y atención sanitaria en 11 municipios de la provincia, con personal médico especializado, 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y otros recursos.