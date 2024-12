El embajador de Brasil en Argentina: Vamos a insistir ante Venezuela para solucionar la situación del gendarme argentino

El Gobierno buscó ayuda internacional para poder solucionar la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, uno de los países fue Brasil que pidió información para poder asistirlo, si bien todavía no recibieron respuesta el canciller de Brasil en Buenos Aires,La detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, el pasado 8 de diciembre en Táchira, provocó una serie de gestiones diplomáticas del Palacio San Martín en busca de interlocutores con el régimen de Nicolás Maduro para ejercer presión internacional y lograr su liberación. Brasil juega un papel crucial para exigir respuestas al gobierno bolivariano ya que el lunes posterior a la solicitud, la embajada brasileña en Caracas presentó una nota formal a la Cancillería venezolana, exigiendo información detallada sobre las circunstancias de la detención de Gallo y el estado actual de su situación. Sin embargo, hasta la fecha, no la recibieron."Vamos a insistir con el Gobierno y con la Cancillería venezolana para que nos transmita los datos que son los que van a permitir que la asistencia consular se haga como corresponde a este ciudadano argentino. Hasta ahora no tenemos ninguna información", explicó Bitelli en una entrevista que brindó a Infobae donde apuntó: "Funcionamos como tiene que ser con todos los canales disponibles". "Al respecto, el embajador de Brasil en Argentina profundizó: "Nosotros nos enfocamos en la asistencia consular, que se hace para garantizar que esté tratado correctamente,. Ese es el tipo de información que estamos buscando".En el tema del gendarme, hasta ahora es un tema bilateral que tenemos con Argentina y bilateral que tenemos con Venezuela. No hay terceros países involucrados desde el punto de vista brasileño. Pero, por supuesto, el Gobierno argentino tiene todo el derecho de buscar todo tipo de ayuda para solucionar el tema. Cualquier ayuda en ese sentido es muy bienvenida", remarcó Bitelli.