El Gobierno habilitó por decreto la actuación de las Fuerzas Armadas en zonas de interior

El Gobierno Nacional oficializó este viernes una nueva normativa para el Sistema de Defensa Nacional a través del Decreto 1112/2024, que redefine el alcance y las capacidades de las Fuerzas Armadas.La medida apunta a "modernizar" su funcionamiento frente a amenazas contemporáneas como el terrorismo y los ciberataques, y habilita su actuación en zonas de interior, en una coordinación estratégica con las fuerzas de seguridad.El decreto deroga al 727/2006, que limitaba la acción militar a agresiones externas perpetradas por Estados y ahora, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, se incorporan conceptos de amenaza más amplios, incluyendo ataques de actores no estatales, como grupos terroristas o paramilitares, y nuevos escenarios como el ciberespacio y el espectro electromagnético.Además, las Fuerzas Armadas podrán operar en zonas de seguridad de fronteras para tareas de vigilancia y control en tiempos de paz, así como brindar apoyo logístico ante emergencias, según lo dispuesto en el artículo 17 del texto.El plan incluye un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional que establece directrices para una actuación conjunta y una mayor interoperabilidad con fuerzas internacionales. Se prioriza también la modernización tecnológica con inteligencia artificial y sistemas no tripulados.La iniciativa busca reforzar la respuesta frente a actividades ilícitas, como el narcotráfico, en áreas críticas. Aunque no se divulgaron detalles por motivos de seguridad, las zonas de interior se identificarán bajo criterios estratégicos para proteger infraestructura sensible como represas y centrales nucleares.