Kicilof visitó La Plata con un mensaje para Milei: "En las urnas le volveremos a decir que el topo queda afuera de la Provincia"

En una mateada masiva con vecinos de la ciudad de La Plata y militantes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió no "bajar los brazos" de cara a las próximas elecciones y salir a recorrer los barrios. Además, realizó un balance de gestión del presidente de Javier Milei y aseguró que sus políticas generaron una "desgracia para las grandes mayorías"."Está prohibido bajar los brazos, quedarse en casa, pensar que esto que pasa hoy va a durar para siempre, creer que esto lo va a resolver otro, lo vamos a resolver nosotros con militancia y organización", sostuvo Kicillof.Respecto al panorama actual, afirmó que Argentina "atraviesa una fiesta para muy pocos" donde "hay un modelo de ganadores y perdedores". "Por un lado, la timba, y por el otro, la calle y los barrios que no llegan a fin de mes", manifestó."Esto un modelo de desigualdad. Milei le metió la mano en el bolsillo y les afanó dos meses de sueldo a los trabajadores", disparó Kicillof.En ese sentido, sintetizó: "No hay ventas, no hay comercio, caen las pymes, los pequeños productores. Nos están dejando un país donde el consumo masivo se pulveriza".Ante la caída de la venta de yerba mate, el gobernador remarcó que "Milei le está sacando el mate de la mesa a los argentinos". Y siguiendo la retórica del ajuste, enfatizó que este año significó "pérdida de empleo, del salario y la desgracia para las grandes mayorías". "Milei está fundiendo al pueblo, está destruyendo al federalismo y destruyendo los derechos, la educación, la salud", advirtió."Nuestra tarea es organizar a todos los sectores que sufren las políticas de Milei y darles voz. Donde Milei quita, el gobierno de la provincia aparece y acompaña", insistió Kicillof.Y le mandó un mensaje directo al Presidente: "En las urnas le vamos a volver a decir que el topo queda afuera de la provincia".Por último, Kicillof le reclamó al gobierno nacional para que retome las obras de construcción del Canal Magdalena, además de diversas obras públicas que mejoren la infraestructura de la provincia. Ante el discurso oficialista que promueve el uso de redes sociales, contrapuso: "La red más poderosa de la provincia y la Argentina la tenemos nosotros y se llama militancia".