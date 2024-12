Margarita Barrientos reveló que aumentaron las personas que van al comedor y que no recibe alimentos del Gobierno nacional

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, afirmó que no reciben asistencia por parte del Gobierno de Javier Milei y señaló que los únicos alimentos que reciben son enviados por el Gobierno porteño de Jorge Macri."La ayuda que tenemos es de Ciudad. Ellos nos aportan alimentos secos. El Gobierno nacional no. No recibimos nada del Gobierno", aseguró Barrientos en declaraciones radiales.En esa línea, aseguró que antes sí el Ejecutivo nacional le enviaba alimentos: "Yo no pido plata, subsidio ni nada. Pedíamos alimentos y de vez en cuando llegaban".Por otra parte, fue consultada por la dirigencia política: "Los políticos se ausentaron completamente. Al comedor no llega ningún político"."En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron", añadió.Además, detalló que este año se incrementó el número de personas que van al comedor: "Veníamos con 3700 o 3800 y ahora estamos pasando las 4000 personas"."Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada. La precariedad de las viviendas... Hay gente que no tiene baño. Hay mucha gente no tiene agua, luz... Que los hijos no pudieron terminar la primaria", remató.