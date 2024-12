Claver-Carone será el hombre de Trump en América Latina: la mala relación con Milei, Caputo y Francos

Donald Trump anunció que el nuevo encargado del Departamento de Estado para América Latina será Mauricio Claver-Carone, un frecuente crítico de la administración de Javier Milei y desalentador de la creencia de que la nueva administración republicana dará carta blanca a los créditos internacionales para países sin capacidad de pago."La política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del Fondo es una ilusión, es ilógica y va a llevar al fracaso”, había dicho Claver-Carone hace solo cuatro meses atrás, cuando el presidente argentino se ufanaba públicamente de que su cercanía al entonces candidato conservador abriría la puerta para salvar el plan económico de La Libertad Avanza (LLA).Tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, estaban esperanzados en que la hipotética llegada de Trump al poder les daría un respaldo de divisas fuerte para las arcas del Banco Central Argentino (BCRA). Al parecer, no será así. “Las cosas no funcionan de esa manera”, fue la respuesta que había lanzado quien ahora será el hombre clave en el diálogo entre la Casa Blanca y los gobiernos latinoamericanos.Claver-Carone no sólo había rechazado la hipótesis de que Trump en el gobierno significaría más crédito para la Argentina, sino que también fue un duro crítico del plan económico de Caputo. “Milei en el exterior habla extraordinario. En las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo, pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como peronistas”, dijo en agosto pasado durante una entrevista al diario uruguayo El Observador.Además de que Claver-Carone es un duro crítico de la estrategia mileísta para salvar su plan sino que, además es un simpatizante de Mauricio Macri, con quien Milei mantiene tensiones por mantener el control del voto conservador. Milei y Trump “tienen un conocimiento y un respeto mutuo, pero no hay una relación de confianza como la que tenía Macri con Trump. Es muy diferente”, había dicho para males de la Casa Rosada.Es más, Claver-Carone no es un mero elogioso de Macri sino que cuando tuvo influencia dentro del anterior gobierno de Donald Trump operó ante el Fondo Monetario Nacional (FMI) para que el organismo le dé al gobierno de Cambiemos el crédito más grande de la historia. Así que al parecer el gobierno de LLA deberá poner las barbas en remojo y salir de la creencia que las simpatías ideológicas son la única garantía para el tejido de acuerdos salvadores de planes económicos ortodoxos.Claver-Carone tiene un pasado de operaciones y escándalos. Durante el anterior gobierno de Trump, el hombre de origen cubano-americano y enemistado con funcionarios mileístas fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asumió en octubre de 2020 y debió irse envuelto en una polémica tras haber mantenido un romance con una subordinada a la que le otorgó un aumento de sueldo.Su nombramiento como articulador de las políticas de la Casa Blanca con los países en la región es también un duro augurio para la Argentina por otra cuestión: Claver-Carone también tiene una muy mala relación con el jefe de Gabinete argentino. Es que Guillermo Francos estaba en el BID cuando Claver-Carone fue expulsado.Así y todo, Trump salió a defender a su nuevo funcionario: "Mauricio conoce la región y sabe cómo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar. También conoce las terribles amenazas que enfrentamos por la migración masiva ilegal y el fentanilo", expresó en la red social Truth Social.