Bullrich sobre el gendarme detenido en Venezuela: La Justicia argentina reclama que muestren a Nahuel Gallo

La ministra de Seguridad,se refirió a la situación del gendarme detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y pidió que “muestren a Nahuel Gallo”.Gallo fue detenido el 8 de diciembre por las fuerzas chavistas, cuando ingresó al país caribeño desde Colombia, a través del puente internacional de Táchira para visitar a su mujer y su hijo de 2 años. Nunca pudo verlos y fue procesado por supuestos “planes terroristas”. Ayer, tras dos semanas incomunicado, le hicieron llegar una carta de su familia y desde Venezuel confirmaron que está bien de salud. Sin embargo, no se comunicó ni pudo dialogar con nadie.Al respecto, Bullrich volvió a hablar de la situación de las negociaciones para poder conocer cuál es el estado en el que se encuentra Gallo. “”, comenzó la ministra en diálogo con LaNación+ donde apuntó: “Hoy ha salido una resolución judicial que, en primera instancia, no nos habían dado el habeas corpus, que Gendarmería pidió y; sin embargo, recién salió, y seguramente mañana la Cancillería va a enviarlo vía consular, mediante Brasil”.Así, manifestó que “”, por lo que celebró que, con esta resolución, “lo que se pide es que se pueda acceder al lugar de prisión, a conocer quién es el juez o la jueza que está a cargo de la causa, de qué se lo acusa, cuál procedimiento que se va a utilizar y que pueda tener una conferencia, un contacto con la Cancillería”. Todo esto enmarcado en lo establecido por la Convención de Viena.Sobre las acusaciones de espionaje y terrorismo que recaen sobre Gallo, la ministra manifiesto “además él se presentó y dijo que era gendarme a la Policía, una cosa normal”. “’"."Realmente es una cosa que tiene que ver con la inestabilidad política en la que está Venezuela porque”, apuntó Bullrich contra Maduro.La ministra aprovechó la oportunidad para contestarle al ex embajador argentino en Venezuela,, quien hizo llegar la misiva de la familia al gendarme y quien hace unos días cuestionó a la gestión de Bullrich por la detención del gendarme al alegar que no se cumplieron con los protocolos establecidos para el viaje de Gallo.. Promesas sin planificación, licencias inventadas y falta de protocolo lo dejaron en una situación crítica”, planteó Laborde y recordó que el 28 de marzo la ministra de Seguridad “prometió que iba a enviar gendarmes a Venezuela para proteger a la oposición”. Además, mencionó que “había que avisarle a Venezuela que iba, cosa que no se hizo”.Ante lo que Bullrich apuntó: “Que tantos argentinos, que se han quedado allá, que son personeros del régimen, como Laborde —que fue embajador del kirchnerismo—, sacan declaraciones diciendo que no se presentaron todos los papeles, justifican que haya un argentino desaparecido la verdad que da vergüenza,y bueno, ahora tenemos esta declaración de la Justicia y que nos digan quién es el juez, dónde está, qué cargos le inventaron, porque es un invento total y absoluto”, continuó.La titular de la cartera de Seguridad ratificó sus consideraciones sobre la estrategia de Maduro con el secuestro del gendarme, así como de otros ciudadanos de distintos países. “Los tienen como una prenda de cambio, seguramente para intentar apretar a los países respecto al reconocimiento al régimen de Maduro, algo que imagino no lo sé, es algo que depended de nuestra política internacional, pero es algo que va a ser bastante difícil que el mundo democrático, libre occidental, reconozca un régimen que directamente se robó las elecciones”, sostuvo.