Leila Gianni confirmó que hace política en La Matanza y aseguró que fue "consensuada" su salida de Capital Humano

Luego de su salida de Capital Humano, la ex subsecretaria Legal, Leila Gianni, confirmó este lunes que está recorriendo políticamente el municipio bonaerense de La Matanza de la mano de Sebastián Pareja y “con el OK" del presidente Javier Milei.“Javier Milei me dio el OK y estamos construyendo y despertando leones, y dando en el territorio esa batalla cultural que pide el presidente, metiéndome en el barro”, explicó Gianni en declaraciones al programa “Todo en off” que se emite por radio Splendid.La ex funcionaria señaló: "Nunca milité en ningún partido, en ninguna unidad básica, no soy camporista, ni kirchnerista, soy peronista”.“Mi primer cargo lo tuve en la gestión de Mauricio Macri y me lo dieron en función de la capacidad que fui demostrando. Después tuve un cargo en la gestión del golpeador Alberto Fernández, y después me llamaron para Capital Humano porque presenté mi currículum”, aseguró.Gianni sostuvo que su ideología peronista coincide “con las ideas de la libertad, de la vida y de la defensa de la propiedad privada que defiende Javier Milei y expresó que con el actual Presidente “la Argentina tiene una gran oportunidad.Por último, la ex funcionaria explicó que su salida de Capital Humano “fue consensuada” para poder dedicarse al territorio", y sostuvo que “todo el tiempo hay periodistas que instalan operaciones, que me echó (Pettovello) que no me echó, es todo mentira, fue una salida consensuada con ella en función de mis ganas de salir al territorio”.