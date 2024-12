Cómo fue el primer año de LLA en el Congreso: de la Ley Bases al escándalo de Kueider

El Gobierno de Javier Milei comenzó, el 10 de diciembre de 2023, con un discurso de espaldas al Congreso en el que consideraba al Poder Legislativo como parte de “la casta”. En ese momento se desarrollaron dos análisis de lo que podría pasar: por un lado se creía que “no iba a poder hacer lo que decía” y por otro que pasaría “por encima de las instituciones”. Ninguna de las dos se cumplió.El Presidente necesitó construir mayoría y convocar a parte de su oposición. De esta manera, con el período de sesiones ordinarias finalizado, el balance legislativo es positivo para La Libertad Avanza. Con el asterisco de cierre de fin de año que tiñó de sospechas lo que sucedió y abre una incógnita judicial para el futuro: el caso de Edgardo Kueider y los USD 200 mil sin declarar en Paraguay un mes después de darle su voto para la Ley Bases a Milei.A finales de año, el oficialismo envió al Congreso un megaproyecto con más de 600 artículos, y si bien esperaban un tratamiento exprés fracasó en febrero del corriente y se volvió a enviar en marzo una versión más acotada que logró pasar por la Cámara de Diputados y se dividió en dos partes: la Ley Bases y Puntos de Partida y el Paquete de Medidas Paliativas y Relevantes (Paquete Fiscal).La primera recibió en Diputados 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. A su vez, el paquete fiscal se aprobó con 136 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones. Tanto el bloque de Unión por la Patria como de la Izquierda rechazaron en su totalidad ambos proyectos.Ni la Ley Bases ni el Paquete Fiscal hubiesen sido posibles sin el apoyo del bloque del PRO, gran parque del radicalismo, el MID (desprendimiento de LLA), casi toda la Coalición Cívica y casi todo Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto.A ellos se le suma una parte del peronismo con los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino (MPN).Por parte de Hacemos Coalición Federal, fueron tres los diputados que votaron en contra: Esteban Paulón y Monica Fein, de Santa Fe, y Natalia De La Sota, de Córdoba. Las dos abstenciones corresponden a Sergio Acevedo, por Santa Cruz, y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.En el Senado, luego de ciertas modificaciones, la ley fue aprobada por desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, los votos que fueron claves en la Cámara alta fueron los de dos peronistas que, a la luz de los hechos, hoy están en el ojo de la tormenta de la sospecha de coimas: Edgardo Kueider - ahora ex senador - y Carlos "Camau" Espínola. Ambos le votaron todo al Gobierno.Si bien ambas fueron modificadas y demoraron su tratamiento en la Cámara de Senadores, hay varios puntos importantes que logró el oficialismo: facultades delegadas, reforma laboral, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), regulaciones energéticas, privatizaciones, cambios en el Impuesto a las Ganancias, en Bienes Personales, blanqueo de capitales y reformas en el Monotributo.La oposición tuvo una breve victoria por sobre “las fuerzas del cielo” con la sanción de la ley de recomposición jubilatoria y la de financiamiento universitario, que rápidamente se dió vuelta cuando Milei las vetó y los dos tercios que habían conseguido con jubilaciones se diluyeron a la hora de la insistencia por ambas leyes.La Ley de Movilidad Jubilatoria, impulsada por la oposición, obtuvo el apoyo de la Unión Cívica Radical y parte del PRO en el Congreso, y fue aprobada posteriormente con 61 votos a favor en el Senado. Pero luego siete de los diputados de la UCR que habían votado a favor apoyaron el veto del Presidente cuando se intentó revertir en la Cámara de Diputados, ya sea con su voto o su ausencia: Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Pablo Cervi (Neuquén), Luis Picat (Córdoba), José Federico Tournier (Corrientes), roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipolini (Chaco). Los ahora famosos “radicales con peluca”.Por su parte, la ley de financiamiento a universidades nacionales fue impulsada principalmente, mediante un acuerdo con el peronismo kirchnerista, por la UCR, con la firma de Danya Tavela, Facundo Manes, Mariela Coletta y Martín Tetaz, y el respaldo de algunos integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.A la hora de votar en contra del veto de Milei, fue determinante el cambio de posición de tres diputados radicales que inicialmente habían votado a favor de la ley: Martín Arjol (Misiones), José Federico Tournier (Corrientes) y Pablo Cervi (Neuquén).La gran derrota del oficialismo se dió cuando la oposición, con el apoyo del PRO liderado por el ex presidente Mauricio Macri, rechazó el DNU 656/24, que asignaba al menos inicialmente $100 mil millones a la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) en calidad de gastos reservados. Es decir, la plata de todos usada discrecionalmente y sin necesidad de dar explicaciones para el espionaje o, según versiones, pauta en negro para medios adictos. De esta manera, por primera vez en la historia, el Congreso le rechazó un DNU a un Presidente.A principios de diciembre de este año estalló el escándalo de las presuntas coimas en el Senado, relacionado con el senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider, que entró al Congreso de la mano del Frente de Todos pero demoró solamente horas en aliarse al gobierno libertario, entregarle votos clave e incluso autopercibirse oficialista.El 4 de diciembre, Kueider fue detenido en el Puente de la Amistad, que une Brasil con Paraguay, al intentar ingresar a Ciudad del Este con más de USD 200 mil, 3.9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes sin declarar. Junto a él, fue detenida también su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa.Antes de su detención, Kueider se encontraba bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos relacionados con contratos estatales en Argentina.Tras este episodio, el 12 de diciembre, el Senado decidió expulsarlo por “inhabilidad moral” para ejercer el cargo, a través de una sesión especial que resultó en 61 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Fue clave para esa decisión que la Justicia federal pidió su desafuero y detención.Este escándalo desató diversas especulaciones sobre otras posibles prácticas corruptas en el ámbito legislativo, y aunque aún no haya evidencias que involucren a La Libertad Avanza, se han generado sospechas sobre cómo este partido logró los avances en el Congreso nombrados anteriormente, poniendo en duda el discurso de anticorrupción del gobierno. Es que la Ley Bases se votó sólo un mes antes de que Kueider intentara invertir USD 200 mil sin declarar en Paraguay.A su vez, generó tensiones en el ámbito político ya que el presidente Javier Milei perdió un aliado clave en el Senado que podría afectar la definición de futuras iniciativas del oficialismo.Si bien se esperaba que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias para lograr el control de la agenda parlamentaria y tratar algunos de los temas pendientes, la falta de consensos hizo que la agenda parlamentaria quede en espera, al menos hasta febrero cuando el oficialismo podría intentar de nuevo convocar a sesiones extraordinarias.Entre los temas pendientes está la reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), y la modificación de la ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo: de necesidad y urgencia, por delegación legislativa, de promulgación parcial de leyes.Otra ley que quedó sin tratar pero que no perdió su estado parlamentario es la “ley antimafia”, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La misma endurece penas y crea nuevas figuras y herramientas legales para la lucha contra el crimen organizado.El oficialismo también buscará privatizar Aerolíneas Argentinas. Mediante distintos decretos, el Ejecutivo ha avanzado con una política de “cielos abiertos” en detrimento de la aerolínea de bandera. A su vez, se realizaron despidos en el sector y la discusión que mantiene en vilo a los gremios aeronáuticos podría reavivar los conflictos sindicales durante el verano.Por su parte, también quedó sin tratar la Ley Hojarasca, iniciativa de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Fue enviada al Congreso en octubre de 2024 y propone eliminar 63 leyes que desde el Gobierno consideran “obsoletas o inútiles” y modificar el contenido de otra decena.Sturzenegger comunicó que existen seis tipos de normas que justifican realizar las modificaciones propuestas: 1) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad. 2) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido. 3) Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores. 4) Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos. 5) Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen. 6) Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.