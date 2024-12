24.12.2024 / POLÉMICA

Rosca y toxicidad en la SIDE: cómo cayó la llegada de Diego Kravetz como número dos del servicio de Inteligencia

Parece que no cayó nada bien la llegada de Kravetz, al que esta semana se le conoció un video donde golpea a un adoslecente. No hay pocos los que piensan que la SIDE podría habría intervenido sin justificación legal en la fuga de los once presos de la Alcaidía, lo que genera aún más polémica en la seguridad interna.