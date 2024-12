CFK destrozó a Milei, Macri y Rosatti y pidió por "el valor de la unidad en comunidad" en su mensaje de Navidad

la expresidenta Cristina Kirchner lanzó contundentes cuestionamientos contra el jefe de Estado Javier Milei, el líder del PRO y aliado del gobierno libertario Mauricio Macri y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, además de expresar sus deseos para lo que viene con un mensaje que también podría leerse para el peronismo

Aunque parezca joda…



Macri le exigió ayer a Milei “ser transparente” y “cuidar la República”. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La… pic.twitter.com/xpPCvcUZcz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 24, 2024

En la víspera de Navidad,La exmandataria recurrió a declaraciones recientes de los tres protagonistas de su mensaje para cuestionar las negociaciones políticas a cielo abierto entre Milei y Macri, la autopercepción del Gobierno como "el mejor de la historia" y la "amenaza" velada del presidente de la Corte al resto de los poderes del Estado sobre la capacidad del máximo tribunal de determinar el destino final de cualquier iniciativa o discrepancia pública."Mafia y delirio", sintetizó la ex jefa de Estado para describir su consideración de lo que está sucediendo entre Milei y Macri y, además, la situación de la Corte Suprema ante la discusión por las sillas vacías y los candidatos del Gobierno."Aunque parezca joda… Macri le exigió ayer a Milei ´ser transparente` y´ ´cuidar la República`. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que ´Todo termina en la Corte`. O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio", afirmó la ex mandataria en sus redes sociales.En ese sentido, definió a la situación como "Mafia y delirio", y advirtió que se trata de un "peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad"."Esta noche cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo. Pidamos templanza e inteligencia y reafirmemos el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de ´sálvese quien pueda`", dijo Cristina en lo que también puede leerse como un llamado al peronismo para el año próximo.Y cerró: "Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos".